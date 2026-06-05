金管局成立代幣化債券專家小組 涵蓋行業協會、金融機構、法律顧問等

金管局宣布，已成立代幣化債券專家小組，匯聚具備相關經驗和關注香港代幣化債券市場發展的行業代表，進一步推動代幣化債券在香港的應用及擴展潛力。

專家小組成員包括來自行業協會、金融機構、法律顧問公司，以及金融基建和科技供應商的代表。建基於金管局各項代幣化債券相關工作至今所取得的進展，專家小組將共同探討政策措施、市場慣例和創新方案。

代幣化債券專家小組成員（按英文字母順序排序）

1. 安理謝爾曼思特靈律師事務所

2. 螞蟻數字科技

3. 亞司特律師事務所

4. 亞洲證券業與金融市場協會

5. 中國銀行（香港）有限公司

6. 交通銀行香港分行

7. 東方匯理銀行

8. 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

9. 高偉紳律師行

10. 迅清結算有限公司

11. 國泰君安國際

12. 恒生銀行有限公司

13. HashKey 集團

14. 香港上海滙豐銀行有限公司

15. 中國工商銀行 (亞洲) 有限公司

16. 國際資本市場協會

17. 摩根大通

18. 金杜律師事務所

19. 年利達律師事務所

20. 渣打銀行（香港）有限公司

21. 瑞銀

5月舉辦首輪專家小組討論

金管局又指，已於上月舉辦了首輪專家小組討論，就香港現行法律及監管框架及其在代幣化債券發行和交易方面的應用交流意見。專家的反饋為金管局和財經事務及庫務局在持續審視及探索香港法律及監管框架的潛在優化措施提供參考，以促進代幣化技術在固定收益市場的更廣泛應用。相關工作的詳情將另行公布。金管局將與專家小組成員保持溝通，深入探討與代幣化債券市場發展相關的各項議題，並按市場發展需要檢視及更新專家小組的組成。

金管局於2021年展開其代幣化債券工作，與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作完成概念驗證項目。隨後，金管局成功為特區政府完成三批具標誌性的代幣化債券發行，包括於2023年發行全球首批代幣化政府綠色債券；2024年發行首批多幣種數碼債券；2025年發行當時最大規模的數碼債券，以及首批應用人民幣及港元代幣化央行貨幣的數碼債券。金管局亦透過多項措施推動代幣化債券市場發展，包括通過「數碼債券資助計劃」鼓勵發行，透過 EvergreenHub 知識庫提升業界對數碼債券的認識，並與財經事務及庫務局共同研究香港法律及監管框架的潛在優化措施，以促進代幣化技術在固定收益市場的更廣泛應用。

HashKey：邁入規則體系等階段

加入金管局代幣化債券專家小組的HashKey Group表示，近年來，香港代幣化債券業務已落地多項標杆實踐，行業發展從單點產品創新，邁入規則體系與底層基礎設施系統化搭建階段。此次專家小組的設立，有助於匯聚監管機構與市場參與方的實際經驗，共同推進代幣化債券的發展。HashKey Group 董事長兼 CEO 肖風表示，代幣化債券實現規模化落地，不單是技術落地問題，更是法律規制、底層基建與產業生態協同完善的系統性工程。香港完善的監管體系、成熟的資本市場與持續推進的制度建設，為代幣化技術在固定收益市場的更廣泛應用提供了重要基礎。HashKey 期待在香港金管局代幣化債券專家小組的工作框架下，為推動這一進程提供來自實際市場運營的觀察與思考。