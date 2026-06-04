比特幣急插不只因MSTR沽貨 一間交易所遭債權人沽出萬枚 專家料資金轉投科技股

比特幣持續下挫，今早曾跌穿62000美元，一度低見61,410.51美元，為今年2月6日以來最低。值得注意是，美國上市的比特幣ETF在過去12個交易日「走資」近40億美元。有分析相信，不少機構投資者正從比特幣及其ETF上撤資，為認購全球史上最大型新股SpaceX作準備，加上Anthropic、OpenAI等重磅IPO將接力登場，比特幣或持續弱勢。比特幣最新跌逾4%，處於6.41萬美元水平。

比特幣今輪跌勢始於「比特幣最大買家」Michael Saylor旗下Strategy（MSTR），出售其價值約590億美元持倉中的約250萬美元比特幣。Animoca Brands首席投資官Josh Du言言，Strategy打破了「永不拋售」的承諾，從而動搖了市場信心。加密貨幣交易公司FalconX的全球市場聯席主管Joshua Lim則相信，今次Strategy沽貨可能只是開始，大多數比特幣買家都將保持觀望。

李思聰：市場憂MT.Gox續沽貨

區塊鏈技術顧問李思聰向《星島頭條》表示，Strategy沽出比特幣數量其實很小，反而應留意2014年結業的虛幣交易所MT.Gox近期被債權人沽出約1萬枚比特幣，坦言沽貨量甚多，「市場怕他繼續賣，這是真正的沽壓」。

他續指，比特幣近期受多個不利因素影響，例如早前量子電腦研發加快或將破解比特幣；以太坊基金會人員離職；有長期持幣者高調沽貨離場，不過他認為最重要仍是美伊戰事未結束，比特幣難在環球局勢中獨善其身。

比特幣市場信心再受動搖下，據彭博數據，美國上市的比特幣ETF在過去12個交易日錄得近40億美元的資金淨流出，再創歷來最長紀錄。

機構重投科技股 AI股更具吸引力

沽出比特幣後資金去哪兒？有機構投資者明言重投科技股。FXHB Asset Management合夥人Carney Mak說：「我們一直在將部分資金從比特幣和數字資產撤出來，轉入AI股票，與數字資產相比，AI概念股目前的風險回報率更具吸引力。」加密貨幣交易公司Wintermute的場外交易主管Jake Ostrovskis亦認為，可能要等人工智能熱潮稍為降溫，市場才會重新對加密貨幣產生興趣。

余偉龍：「抽資潮」迎SpaceX上市

市場另一焦點是將於6月12日上市的SpaceX，最高集資額達862億美元。全職投資者余偉龍接受《星島頭條》訪問時表示，相信市場正出現「抽資潮」，一些機構投資者提前沽出比特幣及股票，籌集資金認購SpaceX，「我覺得SpaceX上市是影響了整個市場正常運作。」對於有意見認為SpaceX上市後美股將出現大跌，余偉龍認為要等兩大AI初創巨頭Anthropic、OpenAI上市後才較大機會發生。

相關文章：SpaceX定價135美元 估值1.77萬億超越Tesla 摩通戴蒙「親自出馬」向高淨值客戶推介

Clarity法案仍主宰加密貨幣命運

李思聰亦相信，在SpaceX、Anthropic、OpenAI等重磅IPO輪流登場下，資金抽離幣圈進入股市，比特幣價格會持續弱勢。不過他相信美國Clarity法案仍主宰加密貨幣命運，法案一路也有進展，參議院在未來兩個月或會進行投票，相信獲通過後，比特幣價格應可稍為回升。

他又直言，近期較大型的加密貨幣弱勢，「敍事不太吸引」，但因些涉及傳統金融相關的小型加密貨幣其實表現不錯，他舉例Hyperliquid (HYPE) 日前曾創新高、Ondo今日倒升。他解釋，這些加密貨幣因美國傳統金融體系「上鏈」，現實世界資產代幣化（RWA）等受追捧。

