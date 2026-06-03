比特幣失守6.7萬美元觸發大爆倉 高位累瀉近五成 受累Strategy沽貨及ETF撤資

隨着比特幣急跌及失守6.7萬美元大關，今早低位曾見66,193美元，為近兩個月最差，以今年以來計已累挫逾24%，相對於去年10月創下約12.6萬美元高位更累跌近五成，連帶市場上有近15億美元加密貨幣倉位於24小時內被強制平倉。根據CoinGlass匯編數據顯示，加密貨幣交易所對高風險交易進行的自動式強制平倉規模，已創下2月份以來最高。

Strategy賣出250萬美元比特幣

據彭博報道，比特幣目前面臨兩大不利因素，包括「比特幣最大買家」Michael Saylor旗下Strategy出售比特幣，以及與比特幣掛鈎的美國ETF資金連日流出。其中，Strategy披露自2022年底以來首次出售比特幣的交易，賣出了價值約590億美元持倉中的約250萬美元比特幣，標誌著該公司已偏離了此前奉行的「比特幣至上主義」策略。

比特幣掛鈎ETF連續11日走資

雖然相對於Strategy龐大的比特幣持倉而言，今次拋售規模僅微不足道，但卻發生在一個對市場極其敏感的時刻。據彭博匯編數據顯示，與比特幣掛鈎的美國ETF已連續11個交易日遭遇資金淨流出，創下歷史最長紀錄，期內累計撤資近35億美元。

Strategy兩日股價累瀉近15%

事實上，Strategy（MSTR）股價亦連日下跌，周一及周二分別跌近6%及逾9%，兩日合計累跌14.5%；若以今年至今計，則累挫約一成。值得留意的是，此次比特幣下跌之際，恰逢AI投資熱潮高漲為美股注入動力，加上投資者對於美伊達成和平協議抱有期待，令股市持續飆高。

交易員：機構參與度下跌

報道引述了加密貨幣造市商Wintermute的場外交易員Jasper De Maere指出，此次拋售似乎是由Strategy披露其賣出32枚比特幣所引發，但現實情況是，「即使沒有這一新聞頭條，市場動能也在消退，我們在場外交易平台上看到的機構參與度也正在向低位回落」。

市場或發生結構性轉變

此外，CoinShares研究主管James Butterfill表示，受伊朗局勢引發的避險情緒影響，美國在加密市場監管立法方面取得進展帶來的緩衝效應被「壓倒」。FalconX亞太衍生品交易主管Sean McNulty更表示，若比特幣日線或周線收市價確認跌破70,000美元，將標誌着市場發生了結構性轉變，而非僅僅對短期新聞事件的反應。