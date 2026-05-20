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HashKey與SignalPlus達成全面戰略合作 投資額4000萬美元

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更新時間：18:10 2026-05-20 HKT
發佈時間：18:10 2026-05-20 HKT

HashKey（3887）旗下資產管理機構HashKey Capital管理的基金已完成對加密資產衍生品交易服務平台SignalPlus的4000萬美元投資，其中HashKey Group出資2000萬美元，同時HashKey將與 SignalPlus展開全面戰略合作。

據公佈，SignalPlus是加密衍生品領域的機構級基礎設施平台，專注於期權交易系統、自動化做市及結構化產品解決方案，其服務已接入全球主流加密期權市場。HashKey旗下的資產管理機構HashKey Capital是SignalPlus種子輪的領投方，從早期階段開始便支持其發展，並在後續階段連續追加投資。

HashKey集團董事長兼首席執行官肖風表示，當前全球機構資金正加速向加密衍生品賽道匯聚，市場對合規、穩健且專業度極高的機構級基礎設施的需求日益迫切。HashKey與SignalPlus將通過全方位的戰略合作，共同推進產品創新與全球業務拓展。

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