美SEC據報最快本周推「代幣化股票」豁免框架 准第三方發行 憂現前所未有碎片化

美國證券交易委員會（SEC）據報最快於本周推出「代幣化股票」的創新豁免（innovation exemption）框架，允許第三方在毋須上市公司同意下，發行追蹤上市公司股價的代幣化股票，並在去中心化金融（DeFi）平台上進行交易。

代幣化證券分為兩類

據彭博引述消息報道，SEC指代幣化證券分為兩類：一類是由發行人或代表發行人進行的代幣化，另一類是由與發行人無直接關聯的第三方進行的代幣化，SEC官員仍在研究豁免條款，具體細節在正式發布前可能會有所變動。SEC發言人則表示，該機構已與數百名市場參與者會面，並廣泛徵求意見，以調整其針對新型交易的規則。

傳SEC意外允許「第三方代幣」

值得留意的是，SEC據報出人意料地傾向於允許那些「第三方代幣」在去中心化加密平台上交易；不過，前提是那些平台必須提供與普通股票相當的權益，例如投票權或股息，若未能提供者將將失去將這些代幣上市的權利。報道更形容，有關舉措將是對股票交易能否在缺乏傳統股市保護措施下遷移到加密基礎設施的監管考驗，堪稱迄今為止最重大考驗之一。

積極準備24小時代幣化交易

報道又指，隨着SEC主席Paul Atkins逐步放寬對加密貨幣行業的監管，美國證券市場正積極為24小時全天候的代幣化交易作準備。本月初，由紐交所前總裁Tom Farley營運的加密貨幣交易所Bullish，更斥資42億美元收購了股份過戶代理機構Equiniti。

紐交所擬用區塊鏈平台支援ETF

另一方面，紐約證券交易所（NYSE）亦正利用區塊鏈技術構建平台，以支援代幣化股票及交易所買賣基金（ETF）交易；第二大交易所納斯達克（Nasdaq）則着手研發代幣架構，讓上市公司對其代幣化股份保留更大控制權。

業界憂削弱投資者保護機制

不過，代幣化公司Securitize總裁、SEC交易與市場部前主任Brett Redfearn警告，若第三方能在沒有發行人參與的情況下，將蘋果（AAPL）或亞馬遜（AMZN）代幣化，市場上將同時存在無數個同一公司的包裝資產（Wrappers），恐會造成前所未有的市場碎片化，令投資者難以確定股份實際價值。

此外，城堡證券（Citadel Securities）及美國證券業和金融市場協會（SIFMA）等業界組織亦警告，廣泛豁免代幣化股票可能會削弱「認識你的客戶」（KYC）及反洗錢（AML）等核心投資者保護機制。