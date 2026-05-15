美數碼資產法案補足監管短板 專家稱確定性為基礎設施 | Hashkey 研究院

美國《Digital Asset Market Clarity Act》（CLARITY Act）草案近期在審議環節取得階段性進展，引發市場高度關注。這項法案之所以備受重視，首先在於它回應了美國數碼資產市場長期存在的核心問題：監管邊界不清、規則口徑分散、執法邏輯凌駕立法邏輯。過去幾年，美國數碼資產行業雖發展迅速，但圍繞資產屬性認定、監管權責劃分、市場參與者義務以及交易與託管活動邊界等關鍵議題，始終缺乏統一、清晰、穩定的聯邦層面監管框架。這種不確定性不僅壓抑機構資金的長期入場意願，也限制合規平台、資產發行方及基礎設施提供者的制度化發展空間。

CLARITY Act嘗試明確監管歸屬

從法案本身來看，CLARITY Act 的核心內涵可歸納為三大層面。

第一，嘗試進一步明確數碼資產的分類邏輯與監管歸屬，推動長期爭議議題——哪些資產納入證券監管、哪些資產適合商品監管——走向更清晰的制度邊界。

第二，圍繞數碼資產市場活動建立更系統的監管架構，涵蓋交易、發行、資訊披露、市場參與者義務等關鍵環節，降低長期依賴個案執法帶來的不確定性。

第三，為數碼資產市場建構更具聯邦層面一致性的制度基礎，讓市場擺脫「規則靠詮釋、邊界靠執法」的局面，逐步邁向「規則可預期、責任可界定、經營可持續」的新格局。

正因如此，法案審議取得初步進展的意義，不應簡單視為短期市場利好，亦非單純政策情緒的提振。更值得關注的是，這標誌著美國數碼資產監管框架，正從長期依賴執法詮釋、監管邊界反覆搖擺的狀態，逐步邁向以立法為根基、以規則為核心的制度化階段。對於長期處於多頭監管、口徑分歧、邊界模糊的行業而言，確定性本身就是基礎設施。唯有規則邊界日趨明朗，市場參與者才能更有效地配置資本、設計產品、建構流動性，推動數碼資產市場由概念驅動轉型為制度驅動。

更重要的是，此番進展折射的不單是單一法案的推進，更是美國政策態度的結構性轉變。數碼資產愈發被視為需正式納入主流金融治理體系的板塊，而非長期遊走於邊緣、依賴個案詮釋與監管裁量的特殊領域。換言之，市場討論的重心，正從「是否監管」逐步轉向「如何監管、如何分類、如何納入既有金融秩序」。

這一趨勢變化，對香港市場同樣具備重大啟示。過去一段時間，香港在數碼資產領域的核心優勢，在於率先明確合規化發展路徑，透過牌照制度、產品准入與監管溝通，為市場搭建相對清晰的政策框架。某種程度上，香港率先驗證了一項事實：數碼資產市場無需依賴灰色地帶成長，完善的合規架構同樣可以成為市場發展的堅實基石。

一旦美國補足聯邦層面的規則確定性，全球數碼資產競爭將進入全新階段。未來競逐的重點，不再僅是「誰率先開放」，更在於「誰能在合規框架下，更快集聚真實交易、真實資產、機構參與與市場流動性」。對香港而言，既有的制度先發優勢仍具價值，但僅靠政策先行已不足以維持競爭力。香港下一階段的核心任務，是將規則確定性進一步轉化為市場深度、機構參與度、產品多元性與跨境資本樞紐連結能力。

香港須由「牌照城市」升級業務落地

這也意味著香港未來的競爭重心，將聚焦三大方向。第一，能否持續吸引全球合規交易平台、託管機構、資產發行方與專業投資者，從「牌照城市」升級為「真實業務落地城市」。第二，能否在現貨交易、資產託管、清算結算、穩定幣、RWA現實資產代幣化、機構專屬服務等環節，打造完整產業協同生態，而非停留在單一牌照或個別產品的突破。第三，能否維持獨特橋樑角色，銜接內地市場、國際資本與全球監管趨勢，讓香港不只是政策範本，更是全球價值流轉的核心節點。

當然，此事亦不宜過度解讀。草案審議取得階段性進展，不代表美國監管制度已正式落地，更不意味著跨機構監管協調難題已完全化解。後續仍需走完完整立法程序、制訂監管細則，以及落實各監管機構之間的實務協調。政策方向趨於明朗，不等於落地執行路徑已全線暢通。

即便如此，這一步仍具鮮明標誌性意義。行業真正需要的，從來不是短期政策寬鬆，而是一套可詮釋、可執行、可持續的規則體系。對於專業市場參與者而言，未來競爭的關鍵，也不再只是短期流量與故事敘事，而是誰能更早圍繞合規框架，建立交易、託管、清算、資產發行及機構服務的完整系統能力。

長遠來看，CLARITY Act 的推進，更像是美國數碼資產市場基礎設施建設的重要環節，而非單純的政策新聞。其釋放的核心訊號在於：數碼資產正從可討論、可投機的概念市場，逐步邁入須正式建制、由制度承接的成熟金融市場。對香港而言，這既是外部競爭壓力攀升，亦是進一步鞏固國際數碼資產中心定位的關鍵窗口期。真正值得聚焦的，不只是美國監管規則是否趨於清晰，而是香港能否在全球規則重構加速的浪潮下，把先發的制度優勢，穩固轉化為長期可持續的市場競爭優勢。

HashKey 高級研究員

李強