AI重塑Web3交易生態 化身「翻譯官」降新手門檻 | Hashkey 研究院

如果您留意 Web3 行業的公開動作，會發現越來越多交易所和相關機構，開始把 AI 真正放進業務裏了。

這件事並不新鮮。畢竟如今幾乎所有行業都在講 AI，交易所也不會例外。Web3 的 AI Agent 賽道早在 2024 年已出現爆發式增長（CoinGecko：2024 年 Q4 由 48 億美元增至 155 億美元，+322.2%）。進入 2025—2026 年後，這一方向仍處於高關注、高迭代狀態。

然而這一輪 AI 進入 Web3 機構不只是「湊熱鬧」。AI 並未止步於寫文案、做客服等初級場景，它正在逐步融入用戶入口、交易、支付、結算這些更核心的環節。

從最近幾個月的情況看，交易所與 AI 的結合，大致可以分成三種玩法。

第一種：AI 成為用戶入口的「翻譯官」

行業正在通過 AI 把「鏈上專業語言」翻譯成「用戶自然語言」。例如，部分頭部平台近期在用戶端推出了無私鑰智能錢包，以及一系列交易輔助類 AI 工具。

以前，一個新用戶第一次進平台，得先理解地址、網絡、手續費、交易對這些概念，很多人第一步就掉隊了。現在，用戶可能只需要說一句「幫我在降價時小額買一點 BTC，轉到 XX 地址」，AI 系統就能一鍵託管，自動操作，實時反饋，並在關鍵地方提醒風險。

另一些主流機構也推出了面向市場溝通與用戶交互的 AI 產品，本質上也是同一路線——先把 AI 放在前台，放在用戶最容易感知的地方。

這看起來只是體驗優化，但背後其實對首單轉化、新手留存、教育成本，都會產生長期影響。同時，也體現了一個很現實的增長邏輯：在新增用戶放緩、競爭加劇的階段，誰先把「首次體驗成本」降下來，誰就更容易拿到首單轉化和後續留存。

第二種：把 AI 放進交易周邊的效率系統

AI 並非直接開始「替人交易」，而是先進入研究、內容生成、客戶支持、策略輔助、教育和運營自動化等環節。換句話說，AI 先改變的，是交易生態的外圍系統，而不是撮合引擎本身。

例如，有平台一邊擴展 AI 交易智能工具庫，一邊推進面向多智能體（multi-agent）協作的交易接口；相關行業數據顯示，部分平台的 AI 交易基礎設施已經累積了數十萬規模的用戶。

一個更直觀的場景是：當市場遇到議息周、政策窗口或突發事件，團隊過去可能需要 1-2 天來完成信息整理、多語言內容產出和渠道分發。現在，AI 可以先把高重複、強流程化的部分做掉，團隊再做最後把關。

所以它帶來的，不只是「更快」這麼簡單。更意味着團隊可以把精力從重複生產中抽出來，放在判斷、策略和風控這些更關鍵的事情上。

第三種：AI 開始接近支付、結算和協議層

如果說前兩條路徑主要解決的是「更好用、更高效」，那麼部分平台探索的智能體自動化支付協議，觸及的就是「能不能做」的問題。

行業裏已經有人不再滿足於「AI 幫助人更好地使用平台」，而是進一步往前試探：如果未來機器本身也開始參與交易協作，那麼它如何實操？

這類機制的典型流程是：

先由用戶或機構預設權限邊界（金額上限、幣種範圍、地址白名單、執行時段）；

當業務事件觸發後，系統按既定規則做風控與合規校驗；

條件滿足才執行支付、託管或結算，並把狀態回傳業務端；

全過程可追蹤、可複盤。

它的意義在於，AI 不再只是給建議，而是在受限條件下完成可驗證執行。對應的風險邊界也必須前置：一旦出現超額指令、越權路徑、異常地址或策略衝突，應立即熔斷，轉人工複核，避免「自動化」演變為「放大化風險」。

這件事的意義就明顯不一樣了。它的目標已經不是做一個更聰明的客服或助手，而是讓智能體在既定規則下完成支付、託管和結算。此時真正重要的，不是模型有多聰明，而是權限邊界、責任歸屬、審計機制是否完整。

看到這裡，問題就出來了：交易平台接入 AI，到底是在做一輪效率升級，還是在提前適應下一階段的 Web3？

我傾向於後者。

因為如果只是效率升級，那 AI 最多也只是個工具。但如果它開始進入賬戶體系、支付協議、交易協同和規則執行，那麼它碰到的就不再只是「怎麼把事情做快一點」，而是「這個市場以後怎麼組織」。這也是為什麼我覺得，這一輪變化值得深入觀察。

寫在最後

過去幾年，Web3 行業講得最多的是資產、流量和敘事；而這幾個月越來越清楚的一件事是，機構開始重新回到更硬的東西：系統能力、規則能力、基礎設施能力。

傳統互聯網裡的 AI，更多提升的是信息處理效率；但在 Web3 裏，AI 一旦繼續往前走，就一定會碰到賬戶、錢包、支付、託管、清算、結算和激勵機制。也就是說，它最終進入的，不只是內容和客服層，而是價值流轉本身。

寫到這裡，我反而覺得，肖風博士最近對 AI 與 Web3 的判斷，正好可以拿來作為這一輪變化的收束。他的一個核心觀點是：AI 提供新的生產力，區塊鏈提供新的生產關係。

這個說法的好處在於，它一下子把問題從「工具升級」拉高到了「經濟結構變化」。在這個框架裏，AI 更像「腦」，負責理解、決策和創造；區塊鏈則像「手、腳和骨骼」，負責規則、激勵、約束和價值流轉。

如果說過去的交易平台主要服務的是「人如何交易」，那麼未來更深的一層問題，很可能是：當機器也開始參與協作、支付和價值分配時，這個市場將建立在什麼樣的規則之上。

所以，過去三個月行業接入 AI，未必馬上改寫行業格局，但它至少讓我們看見一件事：Web3 的下一階段，可能不再只是把更多資產搬到鏈上，而是讓更多認知能力、規則能力和價值流轉能力，在鏈上真正接起來。

到了那一步，AI 與 Web3 的結合，也就不再只是概念疊加，而會成為下一代數字經濟基礎設施的一部分。