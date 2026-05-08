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OSL集團加入萬事達卡加密合作夥伴計劃 冀進一步推動穩定幣進入主流金融市場

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更新時間：14:48 2026-05-08 HKT
發佈時間：14:48 2026-05-08 HKT

全球穩定幣支付及交易平台OSL集團（863）宣佈，正式加入「萬事達卡加密合作夥伴計劃」（MCPP）。在數字資產行業日益成熟下，該計劃旨在通過構建一套協同體系，連接加密原生企業、支付服務平台及頂尖金融機構，促進各方的深度對話與協作。

OSL表示，正在拓展合規穩定幣基礎設施建設，通過旗下的OSL BizPay、StableHub及Banxa，在全球範圍內提供實時流暢的跨境B2B支付體驗。此次合作體現了OSL與萬事達卡的共同願景，即構建一個值得信賴、合規及可擴展的生態系統，將創新技術轉化為切實的現實影響力。OSL又指，期待與萬事達卡及其生態夥伴深度協作，共同探索創新的應用場景，並將其以負責任的方式融入現有全球金融體系，共同塑造一個更具連通性、包容性及高效實時的金融未來。

OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui表示，期待與萬事達卡在創新支付領域開展協作，進一步推動穩定幣進入主流金融市場。OSL BizPay副總裁及亞太區主管Leon Chua表示，OSL專注於構建合規的企業級基礎設施，幫助企業通過實時、可編程的支付方式開展全球業務，相信加入加密合作夥伴計劃，可加速實現此目標。


 

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