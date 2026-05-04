金管局不排除後續再發穩定幣牌照 強調「有限度，慢慢來」

金管局早前批出穩定幣發行人牌照，金管局總裁余偉文指出，早前向兩間機構發放相關牌照，分別計劃於今年年中及年底推出產品，後續的牌照發放將結合首批產品的落地實施情況，觀察實際運行風險，並參考國際監管優化本地監管流程。他指，不排除後續發牌的可能性，但將「有限度，慢慢來」，堅持「穩慎起步」原則。

今季投資前景「好難預測」

外匯基金方面，余偉文表示，3月非常具有挑戰，中東衝突爆發後全球股市「同過山車般上上落落」，指今季投資前景「好難預測」。

他指出，外匯基金將持續堅守高機動性、防禦性及多元化配置策略，保持較過往更高的流動性，以應對市場波動風險。他又指，內地經濟內在動力強勁，消費與投資穩步增長，為相關資產表現提供支撐。

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