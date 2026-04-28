佳兆業資本發RWA通證「K1」 首批建築業上鏈數字資產 響應香港推動Web3.0

香港數字資產市場迎來新發展，實體資產代幣化（RWA）在建築行業的應用取得突破。佳兆業資本（936）近日宣佈，旗下子公司敏達已成功推出並發行名為「K1」的RWA通證，該通證由香港持牌虛擬資產交易所EX.IO負責分銷與託管，是全港首個在合規交易所完成分銷的建築工程供應鏈金融RWA。佳兆業資本執行總裁于蕙銘在接受本報專訪時表示，此舉旨在響應香港政府推動Web3.0發展的政策，並為傳統業務開拓創新的融資渠道，提升資金使用效率。

于蕙銘強調，RWA的最大優勢在於能引入國際市場資金，打破以往依賴本地機構及以港幣融資的局限，並能有效提升資金效率。

夥EX.IO上鏈 已獲投資者認購

近年興起的RWA（Real World Assets，真實世界資產）代幣化（又稱為「上鏈」），是指將現實中的房地產、股票、黃金、法定貨幣及藝術品等資產轉化為區塊鏈上的數字資產，理論上任何資產都可代幣化。截至今年第一季，全球RWA市場規模已接近300億美元（約2,340億港元），過去一年增長逾260%。

敏達的主營業務為香港及新加坡的中型機械塔式起重機租賃，「我們應該是香港第一批，在工程行業供應鏈融資領域做RWA的企業。」于蕙銘解釋，公司將香港本地的塔式起重機租賃業務所產生的應收賬款票據，在香港法律框架下構建成一張私募債券，再與持牌虛擬資產交易所EX.IO合作，將該票據「上鏈」。他指，整個項目恪守《證券及期貨條例》與監管要求，經過與監管機構多輪溝通，最終在今年4月中旬成功發行，標誌集團在數字金融與產業升級的轉型正式落地，並已獲得投資者認購。

于蕙銘表示，公司現階段會先專注於自身最熟悉的建築租賃主業，在資金利用方面進行轉型升級，加強RWA的應用。

引入國際資金 提升資金效率

于蕙銘強調，與傳統融資渠道相比，RWA的最大優勢在於能引入國際市場資金，打破以往依賴本地機構及以港幣融資的局限，並能有效提升資金效率。他表示，建築服務行業的應收賬款管理非常重要，公司擁有香港和新加坡優質的合作夥伴，應收票據回款率高，現在透過RWA提升了流動性，有更多機會拓展新項目，提高市場佔有率。

受惠北都發展 基金如火如荼

于蕙銘透露，受惠於北部都會區發展，香港基建項目如火如荼地開工，公司預期今年收入進一步提升，對高效融資需求也隨之增加。他又表示，公司現階段會先專注於自身最熟悉的建築租賃主業，在資金利用方面進行轉型升級，加強RWA的應用。至於下一階發展，公司或會考慮將此模式推廣至新加坡乃至國際市場，以複製其成功經驗，並構思將此模式拓展至其他現金流穩定的場景，「比如境外跨境電商平台，在日常交易中產生大量應收賬款，RWA是盤活這些資金的好機會。」

于蕙銘透露，受惠於北部都會區發展，香港基建項目如火如荼地開工，公司預期今年收入進一步提升，對高效融資需求也隨之增加。

冀打通穩定幣與RWA生態圈

香港穩定幣發行邁入新階段，首批發行人牌照已於本月初出爐，兩間機構包括滙豐銀行，以及由渣打銀行（香港）、香港電訊、安擬集團組成的合資企業「碇點金融科技有限公司」獲發牌照。于蕙銘認為，RWA是投資標的，能為持有穩定幣的投資者提供投資機會，希望兩者能形成良好的承接關係。他續說，公司密切關注政府是否允許穩定幣投資於供應鏈融資債務等RWA產品，「我們做RWA的目的之一，就是希望能增加穩定幣的應用場景，加速傳統資產的流動性改善。」

根據證監會公開資料顯示，截至今年3月止，已有13項代幣化產品向香港公眾發售，其代幣化類別股份的管理資產總值在過去一年增加至約7倍至107億元。

全球合規穩定幣交易與支付平台OSL集團發言人表示，未來RWA代幣化產品交易將成為港元穩定幣最直接的應用場景之一。OSL指，隨著本港穩定幣制度及產品生態的日趨成熟，穩定幣作為代幣化資產交易與結算媒介的優勢將非常顯著，特別是將穩定幣與港元計價、低風險且高標準化的金融產品相結合，將會是極具落地效率的應用方向。

于蕙銘認為，RWA是投資標的，能為持有穩定幣的投資者提供投資機會，希望兩者能形成良好的承接關係。

港RWA發展穩字當頭 確保金融體系穩定

提到本港RWA發展，于蕙銘指出，香港監管機構將「金融環境的安全」置於首位，確保了整個金融體系的穩定與安全。

他指出，相對其他國家地區的加密市場發展，香港對RWA的發展採取了更為審慎的態度，其核心在於監管機構始終將「金融環境的安全」置於首位，創新必須在清晰的合規框架下穩步推進，確保了整個金融體系的穩定與安全。

傳統金融資產審批較順暢

OSL集團發言人指出，根據目前的行業觀察，對於標準化的RWA產品，正常的監管審批周期大約落在3至4個月，若產品結構較為創新複雜，或涉及較多監管問詢，審批時間則可能相應延長。他還指，證監會現時採取「一案一議」的靈活方式處理申請，普遍而言，底層資產若屬於傳統金融資產，因其標準化程度較高，審批通常較順暢；若產品涉及實物資產，因涉及物理資產的驗證與溝通，申請難度與流程複雜度會隨之增加。