富達國際：區塊鏈從技術平台演進為新興經濟體

隨著數碼資產生態逐步成熟，市場開始重新理解區塊鏈的本質。富達國際數碼資產策略總監黎樂知指出，區塊鏈早已不只是技術工具，而是一套涵蓋原生貨幣、產業活動、用戶及貨幣制度，其運作邏輯更接近具備主權特徵的經濟體，而非傳統意義下的軟體平台。在資產配置者尋求增長與分散佈局，區塊鏈不再只是追逐炒作的市場，而是開放透明、數據豐富、且持續擴張的全球化新型經濟體。

早期視區塊鏈為軟件公司，忽略了每條區塊鏈均運行着一種原生貨幣，支援網絡上每筆交易。比特幣或以太幣等在各自生態中扮演基礎貨幣的角色，用於支付服務、獎勵參與者，以及衡量經濟活動的規模。從傳統經濟角度來看，這類貨幣同時具備記帳及交換功能，如同國家透過貨幣制度推動經濟運作。

透過可編碼的供應機制及費用結構，區塊鏈塑造鏈上經濟行為，並孕育出包括金融服務、交易、遊戲、支付，以至近年逐步擴展至知識產權及實體世界基建等領域。有些區塊鏈專注於單一行業，有些如以太坊般則涵蓋範圍廣泛及需求多元的數碼經濟體。若將錢包地址視為公民、應用程式視為企業、交易視為經濟活動，區塊鏈可視為一個開放、無需許可、可計算自身本地生產總值（GDP）的經濟體。

區塊鏈具高透明度，令每宗交易、合約及錢包活動均可被即時追蹤，為投資者提供近乎即時的經濟狀況，有如類似GDP的框架。

區塊鏈具高透明度，令每宗交易、合約及錢包活動均可被即時追蹤，為投資者提供近乎即時的經濟狀況，有如類似GDP的框架。最直接的指標是消費活動，體現在交易、借貸或與應用程式互動所產生的手續費，反映採用率及經濟活力。同時，生態系統補助及驗證者獎勵，則可視為區塊鏈公共基建投資，如一般經濟體的政府開支。投資活動則體現於保障網絡安全的質押資本、流動性池，以及新應用程式的開發資源配置。區塊鏈之間亦存在淨出口概念，一方面將價值輸出至其他網絡，同時接納穩定幣及其他代幣等。結合這些因素，用以比較不同經濟體的規模與韌性。

如同實體經濟，人口結構影響勞動力、需求及增長預期，區塊鏈世界對應概念則是活躍錢包地址數目擴張，及其角色。愈來愈多交易者、開發者或日常用戶的錢包定期與應用程式互動，數碼經濟體的深度與韌性亦隨之提升。納入這些人口趨勢至整體經濟分析，有助投資者了解活動規模，更重要的是由誰推動，以及是否隨時間變得更多元化。

針對外界認為加密貨幣未能廣泛用於日常消費，難以發揮貨幣功能。黎樂知認為，這忽略了貨幣核心作用在於是否能在其自身經濟體中有效運作。如以太幣在以太坊生態中不可或缺，是交易所的主要交易對、借貸的核心抵押品，亦是所有鏈上交易的支付方式，無疑具貨幣實質功能。此外，區塊鏈貨幣制度與傳統體系最大分別，在於其可編程性，供應節奏、銷毀機制及質押誘因，均直接寫入協議，使貨幣政策高度透明、規則明確且可預期。相比之下，傳統貨幣則較依賴人為判斷、政治壓力及機構授權。

對投資者而言，區塊鏈漸漸成為資產配置者尋求增長與分散佈局的選擇之一。視區塊鏈為數碼經濟體，能徹底重塑分析框架，焦點不再只是加密資產是否具投機性，而是評估哪些區塊鏈經濟體增長最快、產業結構最多元化、貨幣設計是否具可持續性，及其原生貨幣能否成為可信的長期價值儲存工具等，如同投資者在實體市場中關注的核心指標。