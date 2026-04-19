香港仍欠「穩定幣第一股」｜久利生

金融管理局早前終於批出穩定幣發行人牌照，由滙豐銀行及由渣打銀行牽頭的合資企業取得，時間較原本預期的3月底遲些少，數目也有所不及，希望不會fewer for longer。但無論如何，當然是正面發展，有助減輕市場對於香港可能會暫停向數字資產這個大方向發展的憂慮（何況香港Web3嘉年華將於星期一舉行）；須知道目前內地仍禁止穩定幣、現實世界資產（RWA）及加密資產。

發鈔行獲牌 減金融系統干擾

香港穩定幣法案在2025年8月1日生效，規管在香港發行、並參考任何官方貨幣的法幣支持穩定幣，以及在離岸發行但參考港元的法幣支持穩定幣，更加講明是「有限度地」發牌。渣打及香港電訊合資成立的碇點金融（AnchorPoint）獲發牌是市場預期之內，入面原來還有Animoca Brands，則加強了外界信心，而滙豐取得穩定幣牌照算是正面驚喜。但問題是香港仍欠缺穩定幣第一股，Hashkey（3887）、OSL集團（863）甚至沾不上邊。

由於滙豐及渣打均為本港發鈔銀行，大大減少穩定幣在現有金融系統流通中可能導致的干擾。在企業層面，兩間銀行會把穩定幣整合進入它們各自的支付生態系統。渣打由於在數字資產業務更為全面，應用場景可能會比滙豐的多。但其實根本不用比較，各做各就好，不用說甚麼Hea做、臨危受命來加鹽加醋、小題大做。

短至中期不會帶來顯著收入

對於推出了代幣化存款的滙豐而言，穩定幣可以產生互補作用，特別是在銀行間交易方面。渣打除了支付之外，大可補充其更廣闊的數碼經濟業務，例如，加密貨幣交易及數字資產託管，但穩定幣在短至中期內，都不會為任何一家銀行帶來顯著的收入貢獻。假若香港再不加快發展穩定幣，恐怕很快便會倒輸給其他亞洲地區！

事實上，任何人有智能手機就等於開啟了加密銀行服務，舉例無需損失電匯費用，就可以即時、並以低成本發送及接收穩定幣。這也解釋了為甚麼儘管官方保持審慎態度，加密貨幣卻仍能在亞洲蓬勃發展。在印度這個全球監管加密貨幣最嚴格的地方之一，便對有關收益徵收30%的稅！未計要從交易中扣除高達1%的稅款。

加密貨幣已成創新金融基建

根據一項全球加密貨幣採用率指數，在2024年中至2025年中，印度估計有3,380億美元的加密貨幣流入，連續三年排名全球第一。該指數排名前20個地區當中，有9個是亞洲國家，包括巴基斯坦（第3位）及越南，以及像日本和南韓這樣的富裕國家。其中，用來賺取利潤的交易仍然很受歡迎，但加密貨幣使用方式的轉變，不僅僅是一種投機炒賣工具，而且也是一種創新的金融基建。

匯款是其中一個關鍵的應用。資料顯示，目前約有2,400萬人從東南亞到國外工作。根據世界銀行數據，2025年匯款200美元的平均成本為6.5%。對於希望匯款回像菲律賓這樣的國家（匯款佔GDP的9%）的工人來說，這是一個令人痛苦的問題，當然解決方案之一就是穩定幣（將來環球大廈會不會變死場？）。在去年1月至7月之間，全球穩定幣轉帳交易量超過了4萬億美元，仍只是每年跨境支付的一小部分。

企業採用穩定幣是另一個主戰場。參與傳統跨境支付的銀行都會增加費用、延遲、加價及合規檢查。跨境付款通常需要代理銀行進行貨幣兌換，但穩定幣交易結算更快且中介更少。有加密貨幣分析公司的數據，企業對企業（B2B）的月度穩定幣交易量已從2023年初的不到1億美元，飆升至2025年中的超過60億美元。

全球freelancer都正繞過傳統銀行。根據世界銀行數據，亞洲有超過2.1億名所謂零工經濟（gig economy）工作者，大約佔全球總數一半。傳統支付系統通常會延遲向司機及外賣員付款，穩定幣則做到即時結算，再以穩定幣接收付款，再透過交易所或當地交易商輕鬆兌換成當地貨幣，通常手續費為1至3%，大約是傳統管道成本的一半。Visa正在測試一個直接向收款人穩定幣錢包發送付款的系統。

投資者勿忽視帶來投資機會

將焦點轉向資本市場，投資者絕不能忽視穩定幣在全球金融體系中帶來的投資機會。與其侷限於港股，並因跟車太貼而炒錯，不如延伸至美股，直接捕捉穩定幣規模擴張所帶來的資本收益，包括以下三間公司，都是較大路的選擇。

Circle Internet Group（CRCL）：主要的「純穩定幣」股，USDC（世界第二大穩定幣）的發行人，於2025年6月在紐約證券交易所上市。它從支持USDC的美國國債儲備利息中獲取大部分收入。

Coinbase Global（COIN）：USDC生態系統的共同創辦人，與Circle共享USDC儲備的收入合作夥伴，直接受益於平台持有的穩定幣餘額所賺取的利息，並使用穩定幣作為其「Base」區塊鏈的核心結算層。

Robinhood Markets（HOOD）：零售網關及基礎設施合作夥伴，全球美元網絡（USDG穩定幣）成員，賺取用戶持有USDC的利息，並使用穩定幣進行24/7的交易即時結算。

講到底，穩定幣最終會成為金融基建還是欺詐工具，很大程度上將取決於亞洲。香港工作的菲傭匯款回家的相同功能，即快速、低費用、不需經銀行帳戶，在緬甸KK園運作的犯罪集團也在使用。穩定幣的發展要講求規模、需求及監管意圖，成功的話，可能會重塑資金跨境流動的方式；否則，加密貨幣將找到其長期尋求的應用場景，技術中立而不問是否非法。

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