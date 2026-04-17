OSL上線黃金白銀RWA產品 指香港黃金交易中心擁擴展代幣化優勢

OSL集團（863）公布在旗下香港持牌數字資產交易所OSLHK將正式上線由真實世界資產（RWA）代幣化平台Matrixdock發行的黃金RWA代幣MatrixdockGold（XAUm）和白銀代幣MatrixdockSilver（XAGm）。

香港有優勢和需求發展代幣化

Matrixdock母企BIT集團創始合夥人及首席商務官CynthiaWu表示，亞洲是全球黃金最重要的消費地和交易地，約60%的黃金交易發生在亞洲，其中很大一部分集中在香港，並且香港更是中國黃金進出口的關鍵門戶，擁有上百年的貴金屬交易歷史，從現貨、衍生品到槓桿產品一應具全，有擴展代幣化產品的優勢和需求，同時在港有倉儲點和交割點，有助產品定價。

BIT業務發展負責人吳卓軒補充說，選擇現時上線產品，主要原因包括香港的是合規進程落地，如香港首個黃金代幣審批剛於一個月前完成；黃金價格高位回調時才會帶動需求；及公司品牌度逐漸成熟，獲市場認知和信任。OSL集團首席商務官EugeneCheung亦說，港府已明確支持黃金代幣化發展，讓持牌交易所有很大的空間去發展該業務。

未來或按程序申請面向散戶開放的銷售

上線新產品XAUm和XAGm支持USD、USDT及USDC三大主流交易對，但目前僅允許香港的專業投資者可通過場外交易（OTC）買賣相關資產。EugeneCheung說，公司未來都會考慮為散戶開放產品交易，但必須分階段穩健推進，當前優先邁出第一步，向完成專業投資者與機構端的全流程驗證，在此基礎上，再將與證監會等監管機構持續溝通，按程序申請面向散戶開放的銷售。

另外，根據資料披露，XAUm和XAGm底層實物資產嚴格遵循倫敦金銀市場協會（LBMA）的交付標準。底層金屬全程存儲於LBMA認證的生態體系內，確保資產具備原生屬性，從制度上規避了金屬因脫離認證保管體系而產生的估值折損。

