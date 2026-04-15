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滙控艾智橋預計 將於下半年正式發行穩定幣

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更新時間：10:18 2026-04-15 HKT
發佈時間：10:18 2026-04-15 HKT

金管局日前公布首批穩定幣發行人牌照結果，滙豐銀行，以及由渣打牽頭合資企業碇點金融科技獲發牌照。滙控（0005）行政總裁艾智橋預計，將於下半年在港正式發行穩定幣。

穩定幣為增加客戶接觸額外工具

艾智橋透露，滙豐將於下半年在香港正式發行穩定幣，他認為穩定幣牌照，為集團增加與客戶接觸及推動數碼發展的額外工具，並有助與其他市場的穩定幣發行人競爭。

艾智橋亦指出，滙豐於香港推出代幣化黃金產品，並且已為批發客戶推出代幣化存款服務，連接香港、新加坡、阿聯酋、盧森堡、美國及英國等地，實現全天候即時及無縫跨境交易。

滙豐將推出三大港元穩定幣服務

滙豐日前發布港元穩定幣計劃，表示港元穩定幣將在任何時候以優質流動性儲備資產作全額支持，並存放在獨立帳戶中，及將符合最高水平的金融犯罪合規標準。

滙豐指出，其港元穩定幣將無縫接入PayMe和滙豐香港流動理財應用程式（HSBC HK），在初步階段將推出三大服務，包括：

  • 個人對個人付款（P2P），透過PayMe和HSBC HK App 以穩定幣進行個人之間即時轉帳。
  • 個人對商戶支付（P2M）：透過PayMe直接以穩定幣支付參與商戶。
  • 代幣化投資：透過HSBC HK App以穩定幣認購代幣化投資產品。

滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，並期待參與這項具前瞻性的金融創新，讓客戶能在香港安全可靠地使用由滙豐發行的穩定幣進行支付及交易。她稱，穩定幣發行人牌照的公布亦配合香港發展成為全球數碼資產中心的願景。

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