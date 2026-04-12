中本聰身份終揭出？用文法指紋緝兇 被指是密碼學怪傑｜藍血工廠

美國《紐約時報》最近發布了一篇長達40多頁的重磅調查，由昔日踢爆「滴血驗癌」世紀騙局的名記者卡雷魯（John Carreyrou）聯手AI專案編輯弗里德曼（Dylan Freedman）操刀，把隱身17年的比特幣生父「中本聰」（Satoshi Nakamoto）肉搜了出來。此人並非甚麼東洋忍者，而極可能是現年55歲的英倫密碼學怪傑亞當·貝克（Adam Back）。這場科技界的「尋找他鄉的故事」，過程比荷里活劇本還要曲折，也殘酷地揭示了資本市場的生存法則。

「中本聰」被指可能是現年55歲的英倫密碼學怪傑亞當·貝克（Adam Back）。

破案的觸發點，竟是2024年HBO的一部紀錄片。卡雷魯安坐家中看電視，見到這位英國佬被問及「你是不是中本聰」時，眼神閃爍、冷汗直冒，肢體僵硬得像被點了穴。記者狗鼻子的嗅覺一向靈敏，深知此地無銀三百両，於是花了一年時間，鑽進互聯網檔案的故紙堆裡，把這班密碼學圈子過去數十年的電郵翻了個底朝天。

調查細節猶如偵探小說

綜合《紐約時報》的調查，這份由AI與大數據編織的「呈堂證供」，充滿了英式偵探小說的細節：

AI發揮了福爾摩斯的能耐，從1992至2008年間、620名候選人的134,308篇帖文中，揪出了這個英國佬的「狐狸尾巴」。中本聰的文字，一直狡猾地夾雜著美式與英式拼法，並保留了老派的習慣：句號後打兩個空格。

更要命的是文法破綻——系統找出了中本聰文章裡325個關於連字號（hyphen）的獨特錯誤，亞當·貝克竟命中了其中67個，遠遠拋離第二名嫌疑人的38個。兩人同樣對「it's」和「its」傻傻分不清，就連「proof-of-work」這等專用術語的錯法也如出一轍。

文法這東西，就像一個人的指紋，你自以為聰明絕頂，卻偏偏在一個hyphen上露了底。

另外，中本聰那份震驚世界的比特幣白皮書，開宗明義就引用了亞當·貝克發明的Hashcash技術。早在九十年代末，這位英國仁兄已經在論壇上高談闊論，構思一個去中心化、抗通脹、視中央銀行如無物的電子現金系統，甚至提議將Hashcash與另一學者的「b-money」結合。兩人都視傳統版權制度為糞土，愛拿Napster和Gnutella來做比喻，認為中心化的伺服器遲早被極權冚檔，唯有純粹點對點（P2P）網絡才能千秋萬載。

亞當·貝克仍矢口否認

報道一出，亞當·貝克當然在社交平台上暴跳如雷，矢口否認。他搬出「確認偏誤」（Confirmation Bias）來做擋箭牌，辯稱大家當年同屬一個學術小圈子，思想重疊、寫作習慣相近不足為奇。

但考慮到亞當·貝克如今正帶領旗下比特幣企業準備上市（IPO），假如他承認自己就是那個手握110萬枚比特幣、富可敵國的中本聰，這等同於必須向投資者披露的「重大財務機密」。

一旦身份坐實，稅局和監管機構的追殺令亦會立馬殺到，在過千億美元的財富與法律風險面前，死口不認，才是最符合盎格魯-撒克遜實用主義的理性選擇。

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