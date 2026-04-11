拆解兩大發鈔行獲穩定幣牌 發牌數目貴精不貴多 有真實應用最重要

本港穩定幣牌照昨日正式出爐，36間申請機構中，僅2間獲批牌照，包括市傳多時的滙豐銀行，以及由渣打香港牽頭組成的合資公司「碇點金融科技」。碇點及滙豐均計劃首階段先發行港元穩定幣，並分別於第2季及下半年落實發行。對於何時可發第二批牌照，金管局管理層明言未有任何時間表，但即使日後增發牌照，數量亦很有限。

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兩大行有條件穩妥承擔發行職責

有市場人士表示，兩間有經驗發鈔銀行獲批屬預期之內，因為它們在金融架構、監管方向以及資源經驗方面都具備充條件，能夠穩妥承擔穩定幣發行職責。

該名市場人士續指，至於第二批牌照，從當前政策導向來看，監管框架已明確強調更嚴謹的條例，這意味後續發放將高度審慎，是否推進、何時推進，將取決於市場實際發展狀況。另外，穩定幣牌照數量不在於多，而在於能否有效使用，參考國際經驗，即便某些市場發放了三十張牌照，若缺乏真實應用支撐，也難產生實際價值。

彰顯嚴謹標準賦能Web3創新發展

新火集團首席執行官翁曉奇認為，由發鈔行及相關機構率先試行穩定幣，既具前瞻性亦屬穩健安排，充分反映穩定幣在香港虛擬資產生態中擔當核心樞紐角色，同時彰顯香港以傳統金融的嚴謹標準賦能Web3創新發展。

冀有更多參與者獲發牌

持牌虛擬資產交易平台EX.IO則表示，看好香港合規持牌穩定幣在現實世界資產（RWA）代幣化領域的應用。在合規框架之下，穩定幣能為資產認購、交易及結算提供穩定可靠的基礎。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉指出，期望首批持牌機構成功開展業務後，能有更多具實力的參與者獲發牌照。

穩定幣在港將有哪些應用？

滙豐App及PayMe可個人轉帳穩定幣

滙豐表示，計劃於2026年下半年推出港元穩定幣，該穩定幣將在任何時候以優質流動性儲備資產作全額支持，並存放在獨立帳戶中，及將符合最高水平的金融犯罪合規標準。

滙豐指出，其港元穩定幣將無縫接入PayMe和滙豐香港流動理財應用程式（HSBC HK），在初步階段將推出三大服務，包括：

個人對個人付款（P2P），透過PayMe和HSBC HK App 以穩定幣進行個人之間即時轉帳。

個人對商戶支付（P2M）：透過PayMe直接以穩定幣支付參與商戶。

代幣化投資：透過HSBC HK App以穩定幣認購代幣化投資產品。

碇點金融「HKDAP」藉分銷商制定應用場景

碇點金融預計，今年第二季起分階段發行受規管、與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」，該公司將採用企業對企業對個人（B2B2C）的業務模式，借助指定認可分銷商廣泛客戶基礎的優勢，擴闊公眾接觸HKDAP的途徑。碇點金融亦會通過向早期合作夥伴提供優惠措施，鼓勵他們開發對區內經濟帶來實際裨益的真實用例，並藉此促進HKDAP的普及與應用程度。

碇點金融又指，積極透過共同開發創新用例，以提高代幣化現實世界資產的結算及分銷，同時亦專注研究利用穩定幣，打造跨境支付及資金流的解決方案。該公司認為，相關用例不論對香港或亞洲區皆具有極大潛力，預期在未來結算流程和價值轉移的演變中發揮關鍵作用。