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HashKey夥OKX Ventures戰略入股越南CAEX

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更新時間：16:35 2026-04-10 HKT
發佈時間：16:35 2026-04-10 HKT

越南盛興旺加密貨幣資產交易所股份公司（CAEX）宣布，OKX Ventures與HashKey Fintech Investment Fund 旗下HashKey Capital已簽署投資CAEX的協議，並成為戰略合作夥伴。根據協議，上述合作夥伴與創始股東VPBankS和LynkiD共同加入CAEX。

OKX Ventures與HashKey Capital將與其他股東於4月向CAEX注資，使其能夠滿足根據越南政府決議、參與越南受監管加密貨幣資產交易試點計劃所需的10萬億越南盾（折合3.8億美元）最低資本要求。

作為合作的一部分，HashKey和OKX Ventures將探索與CAEX在技術基礎設施、安全系統、合規與風險管理以及流動性連接（在適用法律法規框架內）等方面的協作。

HashKey交易所事業群首席執行官茹海陽表示，越南是亞洲最具活力和高潛力的市場之一。這些條件為下一代完全持牌的加密貨幣資產企業創造了理想的環境。
 

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