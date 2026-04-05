幣圈驚爆「英雄貸」換平台幣 上傳私密影片作擔保 不還錢上傳OnlyFans
更新時間：17:02 2026-04-05 HKT
發佈時間：17:02 2026-04-05 HKT
發佈時間：17:02 2026-04-05 HKT
近日一項名為「Hero Loan（英雄貸）」的借貸專案在幣圈引發熱議，據稱是一種結合加密貨幣、成人內容與高風險借貸機制的產品，以「無質押貸款」作招徠，要求用戶上傳私密影片作擔保，若3天內未還清本金加10%利息，影片將上傳至OnlyFans等平台，被形容為「加密版裸貸」。要留意的是，產品涉及嚴重隱私風險，更可能是詐騙，且有網民表示「發了影片沒收到錢」。
針對「走投無路」客群
綜合媒體報道，這款「英雄貸」號稱為「最後一舞」的借貸協議，明確針對一班資金壓力極大、走投無路的客群，並以「如果你覺得這不會有人用，代表你還沒走到絕境」作為宣傳語。
經審核後僅獲得0.1 BNB
根據介紹，用戶要在平台上傳自己的自慰私密影片，經審核後可獲得0.1 BNB（以幣價折算約60美元）的無抵押貸款，還款期為3天，需歸還本金加10%利息，全數以BNB計價。更具爭議的是其違約機制，若用戶未能在期限內還款，平台聲稱將自動上傳私密影片至OnlyFans等平台，並將後續收益分配給平台代幣$HERO的持有者。
有網民稱「發了影片沒收到錢」
目前該項目是否真實運作與資金安全性仍難以驗證，但有網民表示「發了影片沒收到錢」。同時，這項產品的設計結構高度重疊於勒索式商業模型，即以快速放款吸引用戶，再以隱私風險作為強制還款的壓力來源；即使其標榜「百分百隱私，按時還款無人知曉」，但外界難以確認影片是否真正被刪除，存在二次利用的可能性。
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