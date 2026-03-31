穩定幣牌照未如期3月公布 據指延至4月初 金管局：全力推進發牌事宜

首批穩定幣發牌名單原定3月內公佈，結果到3月的最後一日，依然沒有任何消息。據指，有關方面此前已透露，還要多一些時間準備，應於4月初才公布。對於未有如期公布首批獲發牌的穩定幣發行人名單，金管局回覆表示，該局正全力推進發牌事宜，並會適時對外公布

延期原因眾說紛紜 傳有申請人據理力爭

市場對3月份發出穩定幣發行人牌照落空亦感好奇，且眾說紛紜，有傳聞金管局已向中央提交名單，正等待回應或首肯。另一說法則是有1至2個牌照申請人正與金管局理論中，表明自身亦符合首批入圍要求。

政府及金管局多次預訂3月發牌

金管局於去年10月公布，收到36家機構提交穩定幣牌照申請。今年2月2日余偉文表示，爭取在3月發出首批穩定幣牌照，但強調首批發牌數目一定不多，並以審慎穩妥為目標。當時他又指，當局已向部分申請人索取額外補充資料，例如具體應用場景詳情、風險管理措施、反洗黑錢安排、儲備資產的構成等。

特首李家超及財政司司長陳茂波早前亦曾表示，本港首批穩定幣發行人牌照將於3月發放。陳茂波在2月底的財政預算案提出，將在3月發出首批穩定幣發行人牌照。李家超則在2月11日在Consensus香港大會開幕禮上表示，金管局正在積極處理牌照申請，相信首批穩定幣發行機構牌照將於3月發放。

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市前傳滙豐渣打獲發牌

市傳首批獲發穩定幣發行人牌照的機構至少有兩家發鈔行滙豐和渣打銀行。

業界料監管追求質素多於速度

新火集團首席執行官翁曉奇認為，從行業邏輯而言，若首批牌照的落地時程出現微調，核心原因更傾向於監管層對「質素」而非「速度」的極致追求，以5至10年的長期視角來看，短期內數周的時間差異並無本質分別。他認為，市場更期待一個能與傳統金融深度融合、具備國際競爭力的合規體系，而非另一個短期風口，「在當前的信任拐點下，『穩』才是香港能為全球投資者帶來的最大紅利。」