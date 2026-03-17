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比特幣3月明顯跑贏金價 機構投資者信心回歸 「衝突結束極易重返10萬」

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更新時間：15:46 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:46 2026-03-17 HKT

比特幣今早（17日）一度彈升近4%至76,000美元，創下自2月4日以來近六周新高；更值得留意的是，自美伊衝突爆發以來，相較於黃金3月下跌約5%，比特幣反而逆勢上漲17%。不過，比特幣價格仍較去年10月的歷史高位12.6萬美元，跌約4成。

除了比特幣之外，其他市值較小、波幅更大的「山寨幣」3月升勢更為凌厲，Solana及XRP分別飆升多達16%及14.5%；第二大加密貨幣以太幣（Ether）更一度勁升20%。

現貨Bitcoin ETF連續三周錄淨流入

根據資金流向顯示，機構投資者信心正在回歸，美國12隻現貨Bitcoin ETF上周淨流入超過7.63億美元，連續第三周錄得資金淨流入；3月至今總淨流入已達13億美元。BTC Markets分析師Rachael Lucas指出，貝萊德旗下IBIT佔了當中約78%的資金流，這種集中度反映市場的確信買盤（Conviction buying），而非投機性輪動。

Strategy及BitMine等大戶大手入貨

「大戶」亦趁機大手入貨，由Michael Saylor領軍的Strategy（MSTR）周一（16日）宣佈，上周斥資15.7億美元買入Bitcoin，增持22,337枚。數字資產公司BitMine Immersion Technology主席Tom Lee在過去兩周亦加快以太幣的買入步伐，該公司上周買入近61,000枚以太幣。受消息刺激，Strategy周一股價升5.62%，Coinbase（COIN）及Riot Platforms（RIOT）分別升3.98%及2.56%，Bitmine更爆升近14%。

加密貨幣最壞階段或已過去

Orbit Markets聯合創辦人Caroline Mauron表示，儘管存在地緣政治不確定性，但過去一周加密貨幣市場一直處於看漲情緒。隨着散戶及戰略買家認為加密貨幣最壞階段已經過去，突破7.5萬美元目前看來極有可能。

不過，FxPro首席市場分析師Alex Kuptsikevich則持審慎態度。他認為，在7.5萬美元關口附近，空頭可能會重新奪回控制權，令Bitcoin陷入下跌後的修正性反彈格局。

BTSE首席營運官Jeff Mei則從地緣政治角度分析，如果美伊衝突看似即將結束，Bitcoin極易迅速回升並重返10萬美元大關；但若衝突可能拖延，Bitcoin則有機會再次回落至6萬美元水平。

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