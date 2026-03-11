Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

持牌平台EX.IO.上架星路美元數字代幣 掛鈎美元貨幣市場基金 最快T+0申贖

區塊鏈
更新時間：15:49 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:49 2026-03-11 HKT

香港持牌虛擬資產交易平台EX.IO近日已成功上架星路美元即時數字流動性代幣（Finloop USD Instant Digital Liquidity, FUIDL），目前供專業投資者認購。FUIDL由復星國際（656）旗下復星財富及其孵化的星路科技提供代幣化技術解決方案及代理服務，另EX.IO為FUIDL在港首發的合規交易所。

FUIDL疑似對標全球首個代幣化貨幣市場基金BUIDL，BUIDL由貝萊德（BlackRock）在2024年發行，現於全球發行。星路科技CEO蔡華表示，未來公司將積極推進FUIDL與更多海外公鏈、持牌交易所的對接，不斷拓展FUIDL的應用場景與生態延展性。

FUIDL是一種以多鏈形式發行的即時申贖代幣，底層資產是一款國際AAA投資級美元貨幣市場基金，代幣化後產品核心優勢包括推廣期免除認購及贖回費用、最快T+0結算等。

EX.IO聯合創始人兼行政總裁吳晨表示，是次FUIDL於EX.IO首發上架，相信能為專業投資者提供多樣化、更開放、更透明的財富管理新選擇，且可以提升優質產品對香港乃至地區、全球範圍內機構資金的吸引力及流動性。展望未來，平台今年持續甄選RWA產品並推動上架舉措，豐富產品矩陣。

