星路科技夥拍加拿大礦商 推出本港首個金礦RWA產品

區塊鏈
更新時間：18:50 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:50 2026-03-02 HKT

復星國際（656）旗下復星財富及其孵化的星路科技公布，與加拿大礦業資源集團Midas Gold Resources，以及項目聯合發起人安科威數字科技（AnchorV）正式簽署合作協議，將共同推出香港首個以金礦為底層資產的RWA（現實世界資產）產品。星路科技指，本項目亦為星路科技首次在香港引入加拿大底層資產及企業合作的案例，展現持續拓寬商業版圖並接觸多元資產類型的發展策略。

星路科技指，本項目在港計劃僅限合資格專業投資者認購，採取多鏈部署。該公司稱，未來項目將在符合各地法規與監管要求的前提下，逐步銜接香港、新加坡等境外市場的合規交易與分銷渠道，以連結更廣泛的國際流動性。

Midas Gold Resources擬拓展香港業務

Midas Gold Resources為此次RWA項目的發行方，該公司稱，期待透過本次合作進一步拓展在香港的黃金資產業務發展，未來計劃達成黃金銷售與黃金存儲業務。星路科技在合規前提下，針對產品設計、智能合約、數據穿透平台、合規發行及打通全球分銷網絡等關鍵環節，提供相關技術支持。AnchorV就底層資產數據真實性、營運資料、法律框架和跨國架構，提供相關解決方案。君合律師事務所為本項目提供代幣化票據發行服務。

