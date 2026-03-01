伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因

伊朗國營電視台宣布，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已經殉道，市場避險情緒有所放緩。比特幣價格昨日急跌後隨即反彈，並曾突破6.8萬美元，高見68,200美元；相反，昨日受美國及以色列對伊朗發動襲擊消息影響，比特幣一度急挫及低見63,030美元，換言之，比特幣曾低位反彈逾8%。

走勢與風險資產明顯同步

值得留意的是，比特幣過往被部份投資者視為「數字黃金」，即類似黃金的「避險資產」，但在多次地緣政治衝突與流動性收緊環境中，其走勢卻與風險資產同步下跌。電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry亦直言，比特幣未能對美元疲弱或地緣政治風險作出正面反應，相反黃金與白銀則因全球緊張局勢及美元貶值疑慮而創新高，反映出比特幣的投機本質，而非真正的避險屬性。

另有外媒分析指出，比特幣在不同宏觀經濟環境下，走勢模式曾多次發生明顯變化，其中2017年跟着黃金走、2021年跟着科技股走，而從 2024年底到現在，卻和軟件股綁定在一起。文章提到，在市場動盪時候，不管資產之間有沒有實質關係，短期相關性都可能飆升，因風險偏好會同時下降，但截至今年2月數據顯示，兩者高度同步已持續逾18個月，說明背後有比隨機波動更實質的東西。

比特幣ETF出現成關鍵原因

對於比特幣走勢模式改變，其中一個關鍵原因是比特幣ETF的出現，從根本上改變了其在機構層面的交易方式。文章認為，比特幣現在和軟件股被放進了同一個投資決策框架，當風控系統調整組合時，機構會同時買賣這兩類資產，甚至形成一個自我強化的循環，因為機構將其歸類為科技股，其資金流向就和科技股同步，而這種同步反過來又強化了機構對其科技股定位。

根據估算，美國現貨比特幣ETF持有者的平均成本約9萬美元，意味目前浮虧了25%至30%，而哪些原本長揸的機構資金，可能已變成了持續的賣出力量。自2026年初以來，市場亦一直能實時看到這種ETF被贖回、比特幣價格就跌的連鎖反應，其中單是貝萊德IBIT一隻ETF，最近5周就流出了超過21億美元。

Strategy具「放大器」效應

此外，全球持有比特幣最多的上市公司Strategy（MSTR）也具有「放大器」效應。文章指出，Strategy在納斯達克交易所被歸類爲軟件或科技公司，形成了一個直接及機械性聯繫；當軟件板塊走弱、Strategy股價就會跌，而Strategy股價下跌，又會加劇市場上對比特幣的悲觀情緒，甚至帶來一些實際的賣出壓力。

不過，對於比特幣是與軟件股關係緊密，還是和所有對流動性敏感的增長型資產都關係緊密？文章指數據更支持後者，主因比特幣漲跌，不是因為軟件公司盈利好壞，而是因為導致軟件股估值下降的緊縮環境，並將投機性資產裏的資金抽走。因此，這反映兩者共同對宏觀經濟環境「敏感」，而不是說本質上是同一回事，一旦宏觀環境改變，比特幣將可能和軟件股走勢分道揚鑣。

