券商拓虛產孖展業務 3方面需作準備 業界人士指新措施監管意圖屬「先緊後鬆」

證監會早前公布，推出虛擬資產融資措施，允許合資格券商接受比特幣和以太幣作為抵押品，向其證券保證金客戶提供孖展融資，並設60%或以上的扣減率，這或意味著香港虛擬資產市場將迎來槓桿方面的突破。有業界人士認為，一如過往，新措施監管意圖是「先緊後鬆」，認為證券商若開展虛擬資產保證金融資業務，必須在技術、風控及合規三方面作出準備，以確保業務的穩健開展。

在新措施下，相關的監管要求將會錨定於現行的證券保證金融資框架，包括對該等虛擬資產抵押品的市值施加60%或以上的審慎扣減率，同時在有關資本規定修訂前，虛擬資產抵押品將按原定規則予以100%扣減。獲虛擬資產全牌照（1、4、9號牌）的勝利證券（8540）聯席行政總裁陳沛泉回覆本報查詢時表示，60%的扣減屬合理安排，始終虛擬資產屬於較高風險的複雜性產品，門檻較高，但屬正常。而目前受現行資本規定所限，抵押品須作100%扣減率，開展虛擬資產最新融資業務資金成本高，暫未能在商業層面推行，需待日後法例調整方可進一步發展。

60%扣減率夠保守 多數情況下能防止穿倉

香港證券及期貨專業總會會長陳志華則為60%扣減率足夠保守，相當於客戶存入100元價值的比特幣，最多只能借出40元，但是考慮到比特幣歷史最大單日跌幅，預期60%的緩衝區能在大多數情況下能夠防止穿倉。他直言，跟以往一樣，監管意圖都屬「先緊後鬆」。

陳沛泉指，新業務在利率定價和風險管理上將與傳統金融不同，如最大分別在於股票設有每日收市時間，而虛擬資產則為24小時交易，因此風險控制必須具備全天候監控能力。

陳志華指，若證券商開展虛擬資產融資，必須在技術、風控及合規三方面作出準備。券商須建立7x24小時實時監控及自動斬倉系統，能夠隨時計算客戶保證金水平，觸發追繳線時即時執行平倉，不可等待「下一個交易日」。同時需接入多重報價源，避免因單一交易所價格異常導致錯誤平倉等。合規流程上，券商需修訂開戶文件，增加虛產融資風險披露聲明，確保客戶理解相關風險。

風控方面，陳志華說，券商須設針對虛產高波動性壓力測試模型，模擬極端行情對流動性影響。另外，由於虛產抵押品現階段須作100%扣減，券商必須準備充裕法定貨幣流動資金應付業務需求。

翻查證監通告，虛產融資服務監管要求涵蓋抵押品質素、集中風險限額、審慎扣減及管治規定等監控措施。