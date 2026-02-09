Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特首政策組舉行數字金融座談會 研高質量發展助建「金融強國」

區塊鏈
更新時間：06:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-09 HKT

特首政策組舉行數字金融座談會，包括人民銀行金融研究所研究團隊和圓幣科技董事會主席、Web3.0發展專責小組成員、金管局前總裁陳德霖等，探討香港如何在數字金融應用場景、平衡監管和發展，以及對接內地數字金融基建和協同發展3方面貢獻國家金融強國建設。特首政策組組長黃元山則認為，香港可把握數字化浪潮，以金融高質量發展助力國家金融強國建設。

應用核心在於服務實體經濟

會上探討香港如何推動數字金融應用時，有與會者認為香港具備良好技術基建基礎、活躍市場參與者和不斷演進的政策環境，未來核心在於讓數字金融從金融領域創新走向服務於行業和實體經濟的需要。

陳德霖指「加密貨幣既不是唯一加密的東西，也非貨幣」，直指比特幣等資產並不具備貨幣屬性。
陳德霖指「加密貨幣既不是唯一加密的東西，也非貨幣」，直指比特幣等資產並不具備貨幣屬性。

另有與會者進一步探討資產代幣化向更廣泛的現實世界資產延伸，認為可探索貴金屬、可再生能源等資產數字化，通過數字技術解決傳統資產流動性不足、交易環節繁瑣等痛點，讓數字金融服務於實體經濟。

陳德霖：加密貨幣不是貨幣

如何平衡監管和發展方面，陳德霖指「加密貨幣既不是唯一加密的東西，也非貨幣」，直指比特幣等資產並不具備貨幣屬性，帶來監管機構反洗錢、投資者保障等方面需要。有與會者則認為，香港一大競爭力在於構建讓市場有信心、讓創新有空間的環境，認為通過一系列制度已搭建起穩健監管框架，讓市場參與者明確運行底綫，亦通過沙盒等設計為創新留下試錯空間。

與會者認同，政府在數字金融方面的協同為平衡監管與發展提供了有效路徑，並進一步提出香港未來可探索3個方向，一是擴展數字金融產品和服務類型，對接全球流動性，以滿足多樣化投資需求；二是將合規要求與國際標準看齊，打造安全且具競爭力生態；三是提高數字錢包監控和非法活動追蹤等能力，以凝聚市場信任。

中港兩地合作仍有巨大空間

至於香港與內地數字金融基建對接和協同發展，有與會者認為兩地合作已從基礎設施互聯，進入生態體系共建新階段，亦有人提出發展核心在於發揮內地市場需求和香港國際優勢的互補效應。香港作為國家金融安全的「試驗田」和跨境「超級聯繫人」和「超級增值人」，在兩地合作方面仍有巨大深化空間，未來央行數碼貨幣跨境網絡合作、數字人民幣等不同應用場景的對接和持續創新等，都是值得深入探討課題。

相關文章：

中國虛擬貨幣監管升級 未經同意禁境外發行人民幣穩定幣

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
35分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT