比特幣一周蒸發3.6萬億 愛潑斯坦或與「中本聰」有關 MSTR創辦人被指是嗑藥殭屍

比特幣跌破7.2萬美元，創15個月以來最低，在加密貨幣市場經歷「信仰危機」之際，美國司法部解密的「愛潑斯坦文件」，揭示愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）或是「加密貨幣元老（Crypto OG）」並大曝內幕，他聲稱見過比特幣「一些」創辦人，或意味比特幣身份神秘的創辦人「中本聰（Satoshi Nakamoto）」或是一個團隊。另外，「囤幣股」Strategy（MSTR）的創辦人Michael Saylor也出現在文件上，但因性格古怪而被嫌棄。

比特幣跌穿7.2萬美元陷「信仰危機」

據CoinDesk數據，比特幣最新報7.1萬美元，單日跌近7%，自去年10月的高位已下跌逾42%。Monarq Asset Management的管理合夥人Shiliang Tang表示：「市場目前正經歷一場『信仰危機』」。

比特幣今輪跌勢，與周三（4日）美股風險資產被拋售有關，納指同日一度下跌2.6%，軟件、晶片製造商以及其他對利率敏感的股票市場板塊均下挫。

加密貨幣做市商Efficient Frontier的業務發展主管Andrew Tu指，過去一周市場遭受重創，加密貨幣市場情緒目前極度恐慌，「如果比特幣無法守住7.2萬美元，那麼很可能會跌至6.8萬美元，甚至在最初的反彈之後可能跌回到2024年的低點。」

過去一周市值蒸發逾4600億美元

而在美國上市的比特幣ETF的資金流依然波動，據彭博匯編的數據，周一淨流入約5.62億美元後，投資者周二撤出了2.72億美元。今年來，比特幣價格已下跌約17%，而整個加密貨幣市場在過去一周市值蒸發超過4,600億美元（折合約3.6萬億港元）。

富豪淫媒愛潑斯坦。法新社

在加密貨幣市場仍然風雨飄搖之際，美國司法部上周五（30日）公開數百萬份與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的300萬頁文件、18萬張圖像和2000段影片。當中有不少關於比特幣及加密貨幣行業鮮為人知的訊息。

愛潑斯坦曾稱「資產假扮成貨幣」

原來早在2011年，愛潑斯坦已關注比特幣，當年比特幣全年總成交額不足1億美元，價格也大上大落，一度突破30美元再下跌90%。在2011年的6月12日，比特幣處於當年價格高位附近，愛潑斯坦點評在私人信件中形容比特幣的概念「相當聰明」，但同時認為有潛在風險。

2013年起，加密貨幣在往來郵件中出現頻率增加，次年愛潑斯坦又跟PayPal共同創辦人 Peter Thiel就比特幣的本質展開討論。他在回信中表示，比特幣究竟是「價值儲存工具、貨幣還是資產？至今仍缺乏共識」，又稱比特幣是「資產假扮成貨幣」。而在2017年8月有人曾問愛潑斯坦是否值得買比特幣，他亦簡單回答「不」，該年比特幣價格不足5000元。

或曾投資早前基建公司Blockstream

雖然愛潑斯坦沒有投資虛擬貨幣，但他可能曾投資相關基建，在2014年透過一個基金，投資比特幣早期基礎設施公司Blockstream。不過在文件曝光後，涉事的幣圈名人Adam Back稱該基金早已撤出投資，Blockstream與愛潑斯坦早已沒有關聯。

「一些創辦人」暗示中本聰屬團隊

「愛潑斯坦文件」又顯示，愛潑斯坦可能認識比特幣創辦人、身份神秘的「中本聰」。愛潑斯坦在2016年，曾游說兩名中東政府相關人士建立新貨幣，他提議建立一個像比特幣的數字貨幣時，聲稱「我已經和一些比特幣創造者交流過，他們非常興奮」，愛潑斯坦或以此吹噓其幣圈人脈關係，但若然他真的認識「一些比特幣創造者」，或意味「中本聰」並非個人，而是一個團隊。

相關文章：愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人

美國司法部公布多名涉及愛潑斯坦案的政商界名人。美聯社

公關稱Michael Saylor「像嗑藥殭屍」

另外，「囤幣股」Strategy創辦人Michael Saylor原來差點可躋身愛潑斯坦「上流社交圈」。他在2010年以2.5萬美元獲得晚宴入場券，但愛潑斯坦的公關Peggy Siegal在郵件中形容Michael Saylor是一個怪人，「我負責陪他（Michael Saylor）社交，這人完全沒法聊，像嗑了藥的殭屍」，又指Michael Saylor整晚只說一句話，然後便沒有任何對話，指他完全不懂社交，「我不懂怎麽從他那裡收錢。」

愛潑斯坦文件披露，Strategy創辦人Michael Saylor在2010年以2.5萬美元獲得晚宴入場券。

Strategy近年持續將比特幣作為其主要儲備資產，創辦人Michael Saylor多次表明他對比特幣的信念「堅定不移」，即使比特幣近日暴跌，外界質疑其「囤幣股模式」將玩完，他周日（1日）仍表示繼續買入。Strategy現時擁有約71萬枚比特幣，平均成本7.6萬美元。

相關文章：比特幣跌穿Strategy成本價 「囤幣股模式」恐玩完