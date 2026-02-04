證監據報擬允持牌平台為散戶提供代幣化證券二級交易 初步諮詢業界

本港傳媒報道，證監會中介機構部副總監羅海詩表示，正在考慮允許持牌虛擬資產平台（VATP），為零售客戶提供代幣化證券的二級交易，會方正研究相關要求、營運風險及管控措施，並正擬定相關通函。

報道指，羅海詩透露，目前特別關注本地的代幣化貨幣市場基金，並希望允許在持牌VATP上進行交易，已就相關要求向業界作初步諮詢。

代幣化證券本質等同普通證券 監管原則相同

她續指，從證監會角度而言，代幣化證券本質上與普通證券相同，只是加上技術層面，故以「相同業務、相同風險、相同規則」監管。

目前投資者只可以在一級市場認購和贖回證監會認可的代幣化基金。在現行框架下，如中介機構要以代幣化形式發行證監會認可的產品，因其面向零售投資者，須獲證監會的批准；但如果是即面向專業投資者的私人產品，則只需要通知證監會。