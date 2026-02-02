比特幣一度低見7.46萬美元 跌穿Strategy成本價 「囤幣股模式」恐玩完

加密貨幣市場持續低迷，其中比特幣今日最低曾見74,604美元，暫報7.65萬美元水平，已較去年10月高位約12.6萬美元水平累跌近40%；更值得留意的是，全球最大的加密貨幣資產儲備企業Strategy（MSTR）目前的比特幣平均成本為76,037美元，意味比特幣價格一度跌破這個長期被視為心理底線的水平，同時令這種透過股權發行來永久累積比特幣的模式備受質疑。該股上周五收報149.71美元，但最新有券商提供的夜盤已跌逾7%至138.26美元。

Strategy暫未有財務壓力

據彭博報道，Strategy股價已從高峰下跌逾70%，其股權溢價消失殆盡，且資本市場趨緊，令其創辦人Michael Saylor的策略正面臨全方位的考驗。

報道指出，目前Strategy沒有迫在眉睫的財務壓力、沒有面臨追繳保證金的要求，也沒有被迫出售比特幣的預期，公司亦透過股票出售累積了22.5億美元的現金儲備。不過，如果比特幣價格沒有反彈，或者投資者對其股票的需求沒有增加，該公司的操作空間將持續縮小。

溢價消失後 發股反稀釋股權

事實上，Strategy的核心策略很簡單，透過出售價格高於其比特幣持有量價值的股票來籌集資金，然後用這些資金購買更多比特幣，本質上是透過股票市場套利來累積加密貨幣，並使該公司在上一輪牛市中成為投機投資者的寵兒，但那段時期已經過去了。

儘管Strategy仍持有超過71.2萬枚比特幣，但隨著比特幣前景黯淡，價值也隨之縮水。同時，股票溢價消失後，發行新股不僅無法帶來新優勢，反而會稀釋股權價值，加上比特幣價格在盈虧平衡線附近徘徊，料已無法提供足夠的心理支撐。