金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」

美國總統特朗普宣布提名被視為「鷹派」的沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局主席後，市場隨即對減息預期降溫，同時緩解了對聯儲局獨立性憂慮，甚至瓦解了「美元貶值交易」的邏輯，導致金價及銀價暴跌之後，比特幣及以太幣等加密貨幣同樣急瀉，其中比特幣失守8萬美元，一度低見7.57萬美元，較去年高位12.6萬美元已累挫四成，其後回升至約7.88萬美元；以太幣更曾見2,203美元，相對去年高位4,958美元低逾55%，暫回升2,440美元水平。此外，有分析指散戶興趣低迷、ETF外流及監管延遲影響，令比特幣避險屬性正在失效，甚至出現「身份危機」。

沃什瓦解「美元貶值交易」

綜合媒體報道，市場預期沃什可能希望縮小聯儲局在市場中角色，意味在股市動盪時期可能不太願意出手干預，導致美元指數回升，降低了那種「拋售美國」（Sell America）交易的風險。不過，美元回升的同時，亦瓦解了「美元貶值交易」的邏輯，令金價、銀價及加密貨幣重挫。

根據CoinGecko數據顯示，加密貨幣市場總價值在過去24小時內蒸發約1,110億美元。Coinglass數據亦顯示，同期約有16億美元的多空頭寸被清算，主要集中在比特幣和以太坊。多位「巨鯨」也未能倖免，據報「麻吉大哥」黃立成倉位於1月31日被完全清算；被稱為「CZ對手盤」的0x9ee開頭地址亦爆倉逾6,000萬美元，盈利全數蒸發兼倒蝕逾千萬美元。

散戶興趣低迷 ETF資金外流

Needham分析師John Todaro更認為，加密貨幣市場「目前水平顯示散戶投資者的興趣極度低迷」，交易量可能在未來一至兩季保持低迷。同時，現貨ETF持續出現資金外流，亦進一步印證了投資者興趣減退。

此外，美國加密貨幣行業新市場結構監管的延遲也削弱了對數字資產的興趣，市場原本期待監管明確性能夠提振信心，但參議院委員會轉向關注住房問題，導致加密貨幣法案推遲。

避險失效 「數字黃金說法不成立」

另一方面，在地緣政治衝突加劇情況下，早前金價與銀價受惠於避險需求而急升，但比特幣價格卻表現疲弱，反映市場日益將加密貨幣視為一種風險資產，令避險屬性正在失效，以至出現一場「身份危機」。

Marex Solutions高級全球市場策略師Ilan Solot表示，比特幣是一種正在尋找估值模型的資產，市場目前對於甚麼因素驅動其價格升跌還未有明確的共識。Pimco董事總經理Pramol Dhawan更認爲，比特幣作為「數字黃金」的說法已經不再成立，其價格下跌表明它並非貨幣革命。

仍有投資者稱「加密貨幣之神恩賜」

不過，儘管加密貨幣市場急跌，但市場上仍不乏樂觀投資者。DCG創辦人兼行政總裁Barry Silbert發文表示，「這是加密貨幣之神的恩賜，清除槓桿和垃圾代幣，大規模資金輪動即將開始，是時候選擇你的投資標的」，又指其選擇包括比特幣、以太幣、SOL、ZEC、TAO及Bittensor子網代幣。

ARK Invest創辦人Cathie Wood亦在X平台表示，與目前的主流觀點相反，認為比特幣、以太幣、SOL及hyperliquid或許是不錯的分散投資選擇；又指自2020年初以來，比特幣價格與黃金價格的相關性一直很低，僅0.14，而在過去兩輪比特幣牛市中，黃金均領先於比特幣。

