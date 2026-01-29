Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OSL集團股權融資2億美元 加強穩定幣布局

區塊鏈
更新時間：21:43 2026-01-29 HKT
發佈時間：21:43 2026-01-29 HKT

本地持牌虛擬資產平台OSL集團（863）宣布進行集資2億美元（約15.6億港元）的股權融資計劃，擬以先舊後新的方式，向不少於六名承配人配售約1.05億股股份，每股配售價為14.9元，較昨日收市價18元折讓17.2%。OSL集團指出，融資計劃將進一步增厚資本實力，深化穩定幣交易及支付等領域的策略佈局。

OSL集團指，根據計劃，有關集資款項將用於公司的戰略收購、拓展支付與穩定幣的全球業務、產品和技術基礎設施開發，以及日常營運等方面。

OSL集團財務長Ivan Wong表示，OSL集團在穩定幣交易與支付賽道的戰略佈局得到了市場充分認可和廣泛支持，此次融資將讓公司有機會引入更多志同道合的戰略及長線投資者，為公司推進以合規為本的全球化戰略奠定先行者優勢。

