EX.IO在港發行黃金代幣XAUM 與實金掛鈎 全天候交易

香港持牌虛擬資產交易平台EX.IO宣布正式在港首發上架鏈上黃金代幣XAUM。目前，專業投資者可透過EX.IO的場外交易（OTC）頻道買賣該產品。

XAUM錨定已通過倫敦金銀市場協會（LBMA）認證的精品實物黃金，持有者可在多條合資格主流區塊鏈上7×24無縫轉移與交易該款資產，免除傳統黃金投資所需的運輸、儲存及保險費用。

EX.IO聯合創辦人兼行政總裁吳晨表示，近年黃金交投活躍，而在全球黃金貿易中心之一的香港上架XAUM這一環球市場主流黃金代幣，相信可以更好地協助專業投資者更靈活、方便地交易優質資產、把握數字時代財富增值新機遇。未來EX.IO將持續以金融創新貢獻香港乃至全球代幣化業態，並持續甄選RWA產品並推動上架舉措。

平台已獲證監會准許經營OTC業務

早前EX.IO已正式獲得香港證監會（SFC）準許經營場外交易（OTC）業務，並已推出場外交易頻道，希望以具競爭力的價格，為有大額交易需求的合資格客戶提供合規、完善的機構級場外交易體驗，首期支持幣種包括BTC、ETH、USDT、USDC、USDTTRC20等加密貨幣，以及美元、港元等法定貨幣。