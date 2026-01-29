Bybit冀年內獲發虛產平台牌照 搶本港市佔率

Bybit去年6月申請香港虛擬資產交易平台牌照，該公司聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou希望今年可以成功取得牌照，繼而可向本地客戶提供大部份服務，但此仍視乎監管機構的審批。現時金價持續破頂，他表示對加密貨幣在資產配置方面有信心，比特幣作為數字黃金的避險功能仍存在，又引述去年相關ETF的市值仍是上升。

他指出，由於現有客戶的獲客成本較高，加上現時全球使用加密貨幣的比例約10%，故公司會專注於開拓新的客戶，首先會取得不同國家的虛擬資產交易相關牌照，再擴大當地的市佔率，另會集中於產品創新。他提及，一些傳統互聯網公司和大型金融機構發展虛擬資產業務時，會將其客戶帶入虛擬資產市場，此有利行業發展。不過，公司仍有優勢，能理解行業趨勢、及時作出反應，以及推出迎合客戶需求的產品。他認為，行業競爭主要是比較各自的產品、服務和反應，而公司對此有信心。

Bybit今日（29日）舉行「構建金融新時代」直播演講，提及今年發展方向，包括持續構建基礎設施、在各地取得監管牌照等，另預告下月會推出零售銀行服務，屆時可利用戶口的資金作繳費等，而公司正與數家銀行合作中。Bybit目前在181個國家或地區有逾8200萬個用戶，今年目標進軍印尼，以及在泰國、越南、杜拜、奧地利等地取得不同的監管牌照。