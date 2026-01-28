穩定幣商Tether成黃金大買家 僅次波蘭央行 藏金前核武地堡 挖角滙豐操盤手

據彭博報道，全球最大穩定幣發行商Tether，近年不斷買入黃金，成為黃金市場的「隱形巨鯨」。該公司目前坐擁價值約240億美元（約1,872億港元）的黃金儲備，並收藏於瑞士一個冷戰時期遺留的核武地堡內。Tether行政總裁Paolo Ardoino接受訪問時表示，公司很快就會成為「全球最大的黃金央行之一」，並透露正以每周一至兩噸的速度狂掃實物黃金，更已從滙豐挖角黃金資深交易員，準備建立世界級的黃金交易團隊。

去年購買量僅次於波蘭央行

報道指，Tether在過去一年共買入超過70噸黃金，用於儲備及支持其黃金穩定幣XAUT。除了波蘭央行去年增持102噸外，Tether的購買量已超越全球大多數央行，亦超越除了三大黃金ETF以外的所有基金。

坐擁140噸黃金 持續每周增持

目前，Tether持有約140噸黃金，市值約240億美元，是目前已知除了央行、ETF及商業銀行以外，全球規模最大的已知實體黃金持有量。Ardoino表示，近期以每周1至2噸的速度持續購入黃金，並計劃至少在未來幾個月內維持這一節奏。

他亦形容，將黃金存放在瑞士前核武地堡，由多層厚重鋼門守護，「就像占士邦電影裡的場景，太瘋狂了。」

目標建立「世上最好黃金交易室」

另外，Ardoino透露，已挖角兩名來自滙豐銀行的資深黃金交易員，研究如何更高效地交易自有黃金，包括利用期現價差進行套利，目標是建立「世界上最好的黃金交易室」，與摩根大通、滙豐等市場巨頭競爭。

除了實物黃金，Tether亦涉足黃金版稅公司（Royalty Companies），已入股幾乎所有加拿大的中型上市版稅公司，包括Elemental Royalty及Gold Royalty等。

料世界走向黑暗 局勢越益動盪

Ardoino直言，「我們相信世界正走向黑暗，局勢將越來越動盪。」他認為，黃金在邏輯上比任何國家貨幣都更安全，所有金磚國家的央行都在買黃金。

雖然標普全球評級（S&P Global Ratings）曾警告，Tether增加比特幣及黃金等中高風險資產的佔比上升，且信息披露有限，從而將USDT的穩定性評級下調至「弱」。但Ardoino強調，Tether穩定幣在新興市場的大量用戶正是那些長期熱愛黃金、並用黃金來對抗本國貨幣貶值的人。

Tether正試圖藉此趨勢推出新產品Tether Gold（XAUT），一種可贖回實物黃金的代幣。目前XAUT已發行相當於16噸黃金（約27億美元）的規模。Ardoino預測，XAUT今年底流通市值很有機會達到50至100億美元。他更預料，那些大量購金的外國政府，很快就會推出黃金代幣化版本，以用作與美元競爭。

