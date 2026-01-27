真實世界資產代幣化：香港國際金融中心地位的關鍵一役｜歐陽杞浚

我剛從達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱 WEF）回港。此行最令我印象深刻的，是「真實世界資產」（Real World Assets，簡稱 RWA）的「代幣化」（Tokenization）已成為會場內外的熱話——不論在台上討論，還是台下各界領袖之間的交流，都被反覆提及。我們安擬集團亦非常榮幸，能邀請到香港特區政府財政司司長陳茂波先生，擔任我們主辦的WEF早餐會議嘉賓致開幕詞，並就代幣化資產，以及生物基因數據分析等區塊鏈技術應用，如何推動資本市場的變革與發展進行深入交流與探討。

RWA代幣化，無疑是現時最重要、亦最具顛覆性的議題之一。它不只是科技新名詞，而是連接傳統金融與區塊鏈世界的關鍵橋樑。簡單而言，RWA代幣化是把如房地產、債券、證券等的實體資產，以區塊鏈技術轉化為可在鏈上交易的數字代幣。

對香港而言，這不是一個「可有可無」的話題，而是一場關乎國際金融中心地位能否延續的戰略級轉型機遇。如果香港無法及時把握這一趨勢，我認為，香港的國際金融中心地位恐將動搖。以下，我將從多個角度分享我的觀點，探討RWA 代幣化的未來如何塑造香港未來的金融生態。

流動性與普惠性：RWA是香港金融市場升級的催化劑

RWA代幣化能顯著強化香港國際金融中心的競爭優勢，而其核心在於大幅提升資產流動性與投資普惠性。

傳統金融市場往往受到交易時間、地域以及中介成本所限制，很多優質資產雖然有價，卻難流通。例如部分房地產、非上市股權、結構性債務產品等，即使在香港這個成熟市場，也常常只在少數專業投資者之間流轉。

然而，透過將實體資產轉化為在區塊鏈上發行的數字代幣，則能實現7天24小時跨地域的全球交易。這不僅解鎖更大規模的投資機會，還能吸引來自世界各地的機構及專業投資者湧入香港資產市場。

同時，代幣化亦可大幅降低投資門檻，拓寬投資者群。許多資產過去只接受大額交易，基本只屬「有錢人的遊戲」；代幣化後，交易門檻大幅降低，投資者可以按自身風險承受能力和資金規模，靈活決定投資金額。舉例來說，把房地產或債券轉化為可分割的數字代幣，讓投資者以透過購買較小單位的代幣來進入市場，從而擴大市場的整體參與度。更重要的是，RWA代幣化是落實「普惠金融」的核心引擎，能有效納入全球目前仍被排除在傳統金融體系之外、約四分之一的成年人口。這對於香港而言，不僅具備縮小貧富差距、促進社會流動性的深遠社會意義，更為金融業界開啟了一個由「被遺忘的資本」組成的巨大增量市場，將社會責任轉化為實際的商業增長動力。

香港作為全球金融樞紐，早已擁有完善的基礎設施和人才，若能主動擁抱RWA代幣化，將鞏固其在連接Web3與傳統金融的全球領導地位。代幣化不僅是科技升級，而是市場結構的再造工程，它能提升市場效率，還能刺激經濟增長，為香港帶來新一輪增長動能。

機構級合作：把香港建構成亞洲RWA樞紐

要讓RWA代幣化不只是概念，而是可落地的產業，機構級合作至關重要。

香港擁有大量優質金融機構與資產管理人，若能透過政策引導與市場協同，把部分高品質資產系統性地轉化為可在鏈上流轉的數字代幣，將能顯著提高資產使用效率，降低交易與結算成本，並為市場參與者創造新的收益模式。

這類機構級合作，有望在多個層面帶來正面影響：構建更包容的數字金融體系，讓更多類型的資產與投資者可以合法、安全地進入鏈上世界；強化香港作為亞洲RWA樞紐的品牌地位，吸引國際資本與創新企業在港落戶；推動跨境貿易融資、資產管理、供應鏈金融等多個領域的創新應用。透過機構級合作，香港可將RWA代幣化從概念轉化為具體的金融基建，進一步鞏固和升級其國際金融中心領導力。

監管設計：在穩健與創新之間找出香港的「優勢節奏」

監管框架的設計至關重要。香港向來以嚴謹監管和穩健風險管理見稱，這是我們作為國際金融中心的核心之一，確保投資者獲得充分保障，同時維持市場穩定。然而，這種風格在面對瞬息萬變的創新金融科技時，曾被部分市場參與者視為步伐較慢。

與美國、新加坡、阿聯酋等地區相比，香港在部分新興數字資產政策上確實顯得較為謹慎。這本身並非壞事，但若政策推進過於緩慢，可能導致資本和創新項目外流至監管更靈活的地區，削弱香港的全球吸引力。我並不認為香港應該為追求「快」而放棄穩健傳統。相反，我建議香港金管局和相關監管機構應把這種審慎轉化為深度領導力：在搞清風險本質、建立清晰框架的前提下，果斷為RWA提供具前瞻性、具彈性的政策空間。香港應把RWA代幣化列為優先策略議題，制定清楚、可操作且具包容性的規則，平衡風險管理與創新發展。監管的目標，不應只是防範風險，更是為長期健康發展提供清晰路線。

RWA是香港下一階段金融故事的主線之一

真實世界資產代幣化不是一時興起的潮流，而是全球金融基礎設施升級的重要一環，對香港國際金融中心的未來地位至關重要。

透過提升優質資產的流動性與普惠性、機構合作和創新監管，香港便能把握這一窗口期，及早布局包括RWA代幣化的關鍵技術，在新一代數字金融格局中維持其作為國際金融中心的崇高地位，續寫輝煌。RWA代幣化不僅是經濟議題，更是關乎香港未來命運的戰略抉擇。

歐陽杞浚（Evan Auyang）

安擬集團Animoca Brands總裁