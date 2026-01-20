孫宇晨稱願花3,000萬美元 與馬斯克單獨談話一小時

加密貨幣波場（Tron）創辦人孫宇晨近日在社交平台X發文表示，如果能和Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）單獨談話一小時，願意支付3,000萬美元（約2.3億港元）。不過，馬斯克暫時未有回應有關消息。

曾於2019年與巴菲特共晉午餐

根據《福布斯》資料顯示，孫宇晨擁有85億美元的淨資產，全球排名第409位。他亦曾在2019年斥資456.8萬美元與「股神」巴菲特共晉午餐，期間向巴菲特展示區塊鏈技術。

另外，孫宇晨於2024年亦曾以620萬美元於蘇富比拍賣會上投得由意大利著名藝術家Maurizio Cattelan創作的作品《Comedian》，該作品為一根由灰色膠紙貼在牆上的香蕉，因而引起哄動，後來他更當場吃掉藝術品上的香蕉，並解釋稱這是「現代市場中價值、荒謬和關注的象徵」。