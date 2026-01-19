比特幣可能突破15萬美元｜陳寧迪

就在美國參議院銀行委員會計劃在1 月15 日對Clarity 法案進行逐條審議之時，全美最大加密貨幣交易所Coinbase 在最後一刻表示撤回支持。行業巨頭的態度轉變導致法案審議被延期，目前參議院農業委員會重新調整時程，預計延後至1月27日重新進行審議。這無疑是一個重大反轉，為什麽原本積極遊說國會推動數字資產立法的Coinbase 會突然反對？他的反對又會給數字貨幣市場帶來什麽影響？

什么是《Clarity法案》？

《Clarity法案》全稱《數字資產市場清晰法案》（Digital Asset Market Clarity Act），目的是為美國數字資產市場建立一個清晰的監管框架。長期以來，加密貨幣行業存在監管不確定性，一方面SEC（美國證券交易委員會）把絕大多數數字資產視為“證券”，采取類比證券的方式監管；另一方面CFTC（商品期貨交易委員會）把加密貨幣視為“商品”，雙方的管轄權爭議損害了加密貨幣市場的正常發展。而《Clarity法案》要明確SEC和CFTC的管轄權之爭，為加密市場發展提供健康的監管環境。

《Clarity法案》在2025年5月正式提出，7月在眾議院以294票支持、134票反對的大票數得到通過，原計劃於2025年1月16日舉辦審議會議，期望在2026年上半年獲得通過。

《Clarity法案》與2025年7月美國參議院通過的《Genius法案》、正在推進的反CBDC法案（反央行數字貨幣法案）一同為數字資產建立了清晰的監管框架，使得數字資產從邊緣角色轉變為受法律認可的投資品，這一大趨勢是明確的。

Coinbase為什麽突然反對

Coinbase創始人Armstrong公開撤回對《Clarity法案》的支持讓本應進入審議的《Clarity法案》被延期。他認為現有法案過於傾向傳統金融機構，他在推特上表示：這個版本的法案比現狀更糟。我們寧願沒有法案，也不要一個糟糕的法案。

Armstrong指出了現有草案的四個問題：

剝奪隱私：法案包含對去中心金融的禁令，條款賦予政府無限制存取用戶金融記錄的權限，這將嚴重剝奪用戶的隱私權；

限制代幣化：草案內容事實上禁止了代幣化股票的發展；

削弱CFTC權限：法案削弱了CFTC的職權，使得其在監管層機上從屬於證券交易委員會，這將造成監管混亂並扼殺創新；

限制穩定幣收益：草案中的修訂條款禁止了穩定幣的收益獎勵機制。

其中爭論的核心在於限制穩定幣的收益獎勵，這實質上是限制對穩定比持有者付利息。這被視為傳統銀行業對於數字貨幣的限制。美國財政部估計，如果穩定幣獲得廣泛采用，這可能從傳統銀行體系吸走高達6.6 萬億美元的資金，這將大大損害銀行業的利益。因此，銀行業為了維護自身利益，在這條款項上進行了猛烈遊說攻勢。

加密貨幣行業普遍支持Coinbase 的行動。Securitize 首席執行官Carlos Domingo 認為，圍繞該法案的拉鋸是立法過程中“典型且健康”的部分。Ripple執行長Brad Garlinghouse也表達樂觀態度，認為相關問題可以在審議過程中解決。

為什麽Coinbase的意見如此重要？不僅是因為Coinbase在加密貨幣交易方面的重要地位，更在於Coinbase 背後的遊說能力。2024 年的美國大選，加密貨幣行業已經成為全美“最大企業金主”，占企業政治捐款的48%。僅Coinbase 和Ripple 兩家就投入了1.19 億美元。市場認為臨近中期選舉，共和黨迫於民主黨的壓力在監管上進行了妥協，引發了加密貨幣行業的不滿，預計1月27日的新版本會有較大修正。

美國引領全球政策風向

值得注意是，就在2026年1月，中國央行正式明確，數字人民幣將進入付息時代。中國國內銀行將為客戶實名數字人民幣錢余額按照活期利率付息，數字人民幣已經從現金正式變為存款，納入商業銀行資產負債表管理。

美國在加密貨幣管理上處於全球領先的地位。其對於加密貨幣的監管往往是全球其他司法領域的風向標。例如美國在《Genius 法案》中提出的1：1 儲備，穩定比監管等意見已經成為全球參考。這不僅在於美元在世界金融體系中的地位在數字貨幣領域中進一步放大（近99%的穩定幣錨定美元），更在於特朗普政府上台後對加密貨幣行業的大力支持，明確要“讓美國成為世界加密貨幣領導者”。

中國已經率先實現對數字人民幣計息，美國為了維持自身在加密貨幣領域的中心地位，勢必會重新考慮這一判斷。我對接下來《Clarity法案》的修訂和推進仍然保持樂觀，相信很快就能看到實質性的進展。

2026年1月16日比特幣漲到95610美元，距離10萬美元關口僅一步之遙。《Clarity法案》推遲審議並未對比特幣的價格造成沖擊，可見市場對於法案的通過還是具有信心。我認為數字金融對傳統金融的改造才剛剛開始，未來這樣的拉鋸戰還會上演，但是區塊鏈技術帶來的變革已經是不可阻擋的大趨勢。隨著《Clarity法案》與《反CBDC法案》的落地，預計2026年比特幣將站上15萬美元。

陳寧迪

德林控股集團董事局主席