美加密幣法案有新進展 推動比特幣「追落後」 專家料一加密幣今年倍升

區塊鏈
更新時間：06:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-15 HKT

美國《加密貨幣市場結構法案》立法有新進展，參議院轄下兩個委員會將分別於本周四及月底討論《加密貨幣市場結構法案》，刺激比特幣周三（14日）曾突破9.6萬美元，見2個月高位；以太幣亦重上3,300美元樓上。區塊鏈技術顧問李思聰接受《星島頭條》訪問時亦表示，隨着美國監管逐步落地、金融機構積極入場，加上委內瑞拉及伊朗政局不穩，令加密貨幣在一眾資產中「追落後」，其個人則看好以太幣今年表現更勝比特幣。事實上，被視為「數碼黃金」的比特幣去年意外跌逾6%，即使今年已反彈8%，整體仍累升不足2%，遠遠落後於金價2025年至今逾76%的升幅。

《加密貨幣市場結構法案》去年7月以壓倒性票數（294票贊成）獲美國眾議院通過後，終於在參議院排上日程，其中參議院的銀行委員會計劃周四（15日）討論該法案並考慮可能的修正案。另外，農業委員會亦將下周三（21日）公布其法案文本，並於1月27日舉行修訂聽證會。加密行業貿易組織、數字商會（The Digital Chamber）行政總裁Cody Carbone表示，法案審議過程繼續向前推進「令人鼓舞」。

或禁交易所提供穩定幣獎勵

參議院銀行委員會周四將舉行會議，據報其修正案或禁止加密貨幣交易所提供與持有穩定幣相關獎勵，但同時明確了某些可豁免於此限制的活動，包括與忠誠度或激勵計劃會員身份相關的特定獎勵。有分析相信，這些豁免會受Coinbase等公司歡迎，該公司目前已為其客戶提供穩定幣持有獎勵。

加密貨幣行業一直期盼立法工作完成後，可解決行業長期的核心問題，例如明確定義加密代幣何時被視為證券、商品或其他類別，提供法律清晰度；其次是授權美國商品期貨交易委員會（CFTC）成為行業首選監管機構；以及為銀行業解決去年簽署成為法律的穩定幣監管框架法案中的問題。

大型金融機構積極投入市場

李思聰認為，近日加密貨幣急升由多個原因推動，一來是美國加密貨幣的法案相繼有進展，不少美國大型金融機構積極投入市場，包括入紙申請推出ETF、推出穩定幣、容許客戶買賣加密產品等；另外基金經理、交易員在放完聖誕新年假期後也重新買貨。

李思聰：避險作用不及黃金

至於近日委內瑞拉總統馬杜羅被美國逮捕，加上伊朗政局不穩，也可能推動一些資金流入加密貨幣，但他認為加密貨幣未有「避險」作用，因為相比起黃金，加密幣市值規模小得多，波動性亦較傳統金融資產大。不過，踏入2026年，市場再度追逐風險資產，而加密貨幣近期走勢亦正是在風險資產當中「追落後」。

渣打料以太幣長遠見4萬美元

另一方面，知名加密幣好友、渣打全球數碼資產研究主管Geoffrey Kendrick近日唱好以太幣，相信2026年是「以太幣元年」，表現將跑贏比特幣，預期2030年底以太幣將達到4萬美元，較現時約3,300美元大升逾10倍。至於今年目標為7,500美元，2027年及2028年則分別見1.5萬美元與2.2萬美元。

Kendrick認為，以太幣受惠於數碼資產財庫Bitmine Immersion（BMNR）持續買入，加上「以太坊」的底層擴容進展良好，更高的交易吞吐量往往轉化為更大市值；另外，《加密貨幣市場結構法案》亦將加速去中心化金融（DeFi），進一步支持以太幣。

李思聰亦認同，以太幣今年表現勝過比特幣。他特別指出「以太坊」不是一套貨幣，而是一套電腦系統，而不少金融機構正將資產搬到以太坊進行代幣化，例如摩根大通近期進出代幣化銀行存款，並相信越來越多金融機構會使用這個系統，令以太幣受惠。李思聰重申其早前預測，相信以太幣可倍升至7,000美元，比特幣則見15萬美元。

