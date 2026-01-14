比特幣曾突破9.6萬美元 新火研究院：築底完成料開啟上行通道

加密貨幣急升，據CoinDesk數據，比特幣今早曾高見96,240美元，見2個月以來高位；最新報95,536美元水平，升4.6%。以太幣報3,338美元，升7.2%。

新火研究院指，加密市場實現方向性突破，在比特幣升穿9.6萬美元關口，以太坊突破 3,300美元後，24小時漲幅分別達4.4%及7.4%，標誌著大盤走勢已明朗化。

新火研究院院長丁元表示，本輪上漲具備紮實邏輯支撐。隨著今年 1 至 2 月整體宏觀環境趨於穩定，疊加 A16Z 募得 150 億美元新基金並重點佈局加密領域、韓國全面撤銷加密投資禁令等多重利好，市場資金流動性持續回暖。

該機構表示，維持此前判斷，比特幣短期有望向 10 萬美元整數關口發起挑戰，同時堅定看好以太坊經歷超跌後迎來「報復性」反彈。

