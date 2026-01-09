匿名投機者上月早押注「美國入侵委內瑞拉」 賭盤金額逾9000萬 惟平台最終拒絕派彩

區塊鏈預測市場及網上博彩平台Polymarket近日陷入重大爭議。該平台上一個關於「美國會否入侵委內瑞拉」的賭盤，因美軍於本月3日逮捕委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子而觸發賠付條件，但平台方單方面修改「入侵」定義並拒絕派彩，引發大量交易員強烈不滿。

千萬美元賭盤爭議

該賭盤由一名匿名交易員於2025年12月18日設立，題為「美國會否在特定時間前入侵委內瑞拉？」，設有三個時間選項：1月31日、3月31日及12月31日。截至本月9日，賭盤總資金已超過1,156萬美元（約9,016萬港元），其中880萬美元押注於「Yes（會入侵委內瑞拉）」選項。

Polymarket單方面定義「入侵」為「控制委內瑞拉的軍事行動」。ua.news

據《紐約時報》報道，該合約在說明中稱：「如果美國發動旨在控制委內瑞拉任何部分的軍事進攻，則該賭注將獲得賠付。」然而，當美軍實際行動後，Polymarket於4日新增補充說明，單方面定義「入侵」為「控制委內瑞拉的軍事行動」，並認定逮捕總統不構成入侵，因而拒絕向押注「Yes」的交易員派彩。

交易員強烈反彈

平台決定引發交易員群起抗議。有交易員質疑：「美軍控制了馬杜羅的住所，把他送上一艘船，還做了許多其他媒體報道的事情。他們怎麼能在不控制某些地區的情況下做到這一切？」更有用戶直指：「當市場名稱為『X』時，您並非押注『X』的結果，而是押注『PolyScam將如何決定X的結果』。」亦有交易員從字根角度反駁，指出「入侵」（invade）字根源自拉丁語，意為「進入某個地方進行攻擊或控制」，美軍行動符合此定義。

新帳戶異常交易惹關注

據英國《金融時報》報道，一個於2025年12月26日創建的匿名帳戶，在特朗普發動軍事行動前幾天，就4個與美國針對委內瑞拉的行動議題中進行一系列押注。該用戶押注超過3.2萬美元，賭馬杜羅會在1月底前下台。當時，「是」的平均交易價格為7美分，意味他下台的可能性為7%，至1月3日，馬杜羅被遣送出境，當價格達到100美分時，該交易員淨賺約40萬美元。此外，該用戶亦在1月1日以每單位6美分的價格下注1000美元至「美國將入侵委內瑞拉」，並在爭議爆發時以每單位18美分的價格售出，鎖定200%回報，之後價格回落至每單位5美分。

Polymarket引監管疑慮

Polymarket作為近期才獲監管部門批准在美國合法運營的平台，這類預測平台充當中介角色，通過讓交易員押注，裁定不同事件的結果，從而收取費用。平台其他地緣政治預測仍持續活躍，還包括「伊朗最高領袖Khamenei會否下台」、「特朗普會否在2027年前取得格陵蘭」等熱門政治議題預測，涉及資金龐大。

美國國會議員Ritchie Torres本周已提出一項立法提案，禁止內部人士「參與涉及預測市場合約的受監管交易」。

