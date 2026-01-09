Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年穩定幣交易額飆升逾7成 USDC交易量位居榜首

區塊鏈
據彭博報道，受惠於美國總統特朗普推行的親加密貨幣政策，穩定幣交易量去年創下歷史新高。根據Artemis Analytics數據顯示，2025年穩定幣總交易量激增72%，達到33萬億美元。其中，由Circle開發的數碼美元USDC以18.3萬億美元的交易額位居榜首，而Tether旗下的USDT則錄得13.3萬億美元。

「天才法案」帶動機構試水

穩定幣是一種旨在模仿主流資產價格的加密貨幣。特朗普政府對此採取擁抱態度，並於去年7月通過專門針對穩定幣的《天才法案》（Genius Act）。而政策明朗化亦帶動機構對該技術的廣泛採用，包括渣打銀行、Walmart及亞馬遜等巨頭均在探索推出相關產品。此外，特朗普家族的加密貨幣企業World Liberty Financial亦於去年3月推出名為USD1的穩定幣。

Circle首席戰略官Dante Disparte表示，《天才法案》為穩定幣設定清晰的法律標準，人們選擇USDC是因為它提供全球最深厚的流動性和最高水平的監管信任。

去中心化平台份額跌 標誌正大規模採用

數據顯示，儘管去年總流量上升，但去中心化加密平台上的交易量份額卻有所下降。Artemis聯合創辦人Anthony Yim認為，這表明穩定幣的主流應用範圍擴大，並標誌特別在地緣政治日益不穩定的情況下，數碼美元正在大規模採用。他補充，飽受通脹和不穩定困擾的國家公民更傾向持有美元，而穩定幣正是實現這一目標的最簡單途徑。

IMF警示威脅傳統借貸 惟增長勢頭未減

儘管部分機構仍對穩定幣保持警惕，如國際貨幣基金組織（IMF）去年10月曾表示，穩定幣市場可能威脅傳統借貸，妨礙貨幣政策，甚至引發對歷史上安全資產的擠兌，但穩定幣的增長仍在加速。數據顯示，2025年第四季度的交易量達到創紀錄的11萬億美元，高於第三季度的8.8萬億美元。彭博分析預測，到2030年，穩定幣的總支付流量可能觸及56萬億美元。

