盛寶金融向散戶分銷專業投資者產品 遭證監會譴責兼罰400萬元

盛寶金融因在其網上交易平台分銷非證監會認可的虛擬資產基金及虛擬資產相關產品時犯有缺失，遭證監會譴責，並處以罰款400萬元。

盛寶金融違規向130零售客戶執行虛擬資產相關產品交易

證監會表示，於2018年11月1日至2022年11月25日期間，盛寶金融上述在涉事期間，於其網上交易平台為六名個人專業投資者及130名零售客戶執行了1,446筆交易，涉及32項虛擬資產產品。有關產品全部均屬於複雜產品，包括21項交易所買賣衍生產品。不過根據當時的兩份證監會致中介人的通函，這些產品只應售予專業投資者。

盛寶金融無設有任何特定程序以對產品和客戶盡職審查等

證監會發現，盛寶金融在執行這些交易前，並無評估客戶是否具備投資虛擬資產產品的知識，亦無向客戶提供充足資料和特別就虛擬資產給予客戶警告聲明，因而不符合該兩份證監會通函所載的指引。同時於涉案期間，盛寶金融並無設有任何特定程序，以就虛擬資產產品進行產品盡職審查。及並無實施足夠和有效的政策及監控措施，以對網上平台的運作進行有效的管理及適當的監督；及沒有對客戶作出充分查詢或收集充足資料，從而讓其能夠妥善地評估客戶對衍生工具的認識等。

證監會認為，綜上所述，盛寶金融的缺失構成違反《網上分銷及投資諮詢平台指引》及《操守準則》，並在考慮盛寶金融該缺失持續了超過四年、且自行向證監會匯報其失當行為等相關情況下，決定了罰款和譴責紀律處分。