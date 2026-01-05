Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

EX.IO獲證監會開綠燈 開展虛擬資產場外交易業務

區塊鏈
更新時間：19:43 2026-01-05 HKT
發佈時間：19:43 2026-01-05 HKT

本港持牌虛擬資產交易平台EX.IO宣布，已獲證監會批准，可在現有虛擬資產交易平台牌照框架下開展虛擬資產場外交易服務。該平台指，現已推出場外交易頻道，並對符合條件的投資者開放，相關新業務特色包括靈活規模與價格優勢，即為客戶處理大額訂單時，場外交易能有效降低訂單價格滑點，為機構級客戶高效執行訂單，並為客戶帶來成本與價格優勢。公司稱，希望借此為有大額交易需求的客戶提供合規、完善的機構級場外交易體驗。

首期支援BTC、ETH、穩定幣等

幣種方面，EX.IO支持具有深度流動性的資產進行場外交易，首期支援幣種包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、USDT、USDC、USDTTRC20等加密貨幣，以及美元、港元等法定貨幣。

未來結合現有業務與上架產品

該公司表示，未來將結合現有交易所業務與上架產品，例如上月上架的首個以股票基金為底層資產的證券型代幣（STO）產品，以構建更完整、更安全的機構級合規數字資產交易生態。

EX.IO聯合創辦人兼行政總裁吳晨表示，在全球數字資產市場中，大型機構投資者和高淨值客戶對於定制化、透明化的場外交易服務需求持續增長，相關需求正是公司進一步擴展至場外交易領域的源動力。

