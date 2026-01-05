空襲委內瑞拉｜600億美元加密幣「影子儲備」成懸案 或成比特幣利好因素

隨着美國突襲委內瑞拉及活捉總統馬杜羅，據傳委內瑞拉通過「黃金互換」和要求石油出口以泰達幣（USDT）結算等方式，以規避制裁而建立的600億美元（約4,680億港元）加密貨幣「影子儲備」，究竟目前私鑰控制權誰屬，成為市場最關注的問題之一。有分析認為，這筆儲備可能轉變為美國財政部的「凍結主權資產」，從而導致市場出現長期供應鎖定，對比特幣價格構成潛在利好因素。比特幣最新重回9.2萬美元水平，暫報92,536美元，本月暫反彈約5%。

若早年置換比特幣 升幅料驚人

綜合媒體報道，委內瑞拉於2018年出口了73.2噸黃金，價值約27億美元，如果一部份資金在比特幣價格處於3,000至1萬美元低位時完成轉換，並持有至2021年6.9萬美元高位，其增值幅度將極為驚人。若上述估算屬實，該筆資產規模將足以匹敵MicroStrategy的持倉，甚至超過薩爾瓦多的國家儲備。

曾要求用USDT結算石油貨物

此外，美國評論網站Zerohedge指出，委內瑞拉在制裁影響下，國家石油公司（PDVSA）要求中間商使用USDT結算石油貨物。到了2025年12月，該國約80%石油收入據稱是以USDT形式收取，儘管Tether公司已凍結了部分關聯錢包，但這可能只是冰山一角。

報道提到，為了實現資產的隱匿轉移，相關人士搭建了一條跨越土耳其、阿聯酋等地的複雜通道，通常始於委內瑞拉的黃金開採與出口，再將黃金運往土耳其和阿聯酋進行精煉和出售，但所得收益並非直接匯回，而是透過場外交易（OTC）經紀商轉換為加密貨幣，隨後經過「混幣器」處理以模糊來源，最終存入冷錢包。

在這個金融架構中，有傳曾於2024年1月被馬杜羅任命為委內瑞拉國際投資中心負責人Alex Saab，被視為核心人物。不過，目前懸念在於控制這些冷錢包私鑰的可能並非某一個人，而是存在由瑞士律師設計的多重簽名機制，將金鑰分散在不同司法管轄區的多名受信任人員手中，以確保資產安全。隨着政權變動，有關加密資產究竟會永久封存，還是會被美方透過法律與情報手段追回，目前尚不可知。

