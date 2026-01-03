Strategy受累比特幣跌 季度或錄數十億美元虧損

彭博報道，持有總值約600億美元比特幣的美國比特幣庫藏公司Strategy（MSTR），因比特幣價格期內急跌24%，第四季度將錄得巨額帳面虧損，相對第三季度盈利達28億美元。

近期Strategy股價疲弱表現，市場憂慮集團最終可能被迫出售比特幣以應付未來的開支。Strategy股價在2025年大幅下跌48%，目前較歷史高峰暴挫逾65%。

報道指，Strategy早前預期，全年營運表現將處於虧損70億美元至獲利95億美元之間，惟這項分析的前提是比特幣交易價格在8.5萬美元至11萬美元之間，比特幣去年最終收市報約8.76萬美元，接近Strategy預測的下限。

Strategy行政總裁Phong Le早前曾公開表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密資產淨值）跌破1、且無法通過融資獲得新資金時，才會考慮出售比特幣。

