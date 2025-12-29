數字人民幣新方案1月1日實施 陸磊：步入數字存款貨幣時代
更新時間：11:18 2025-12-29 HKT
據央視新聞報道，中國人民銀行已經出台《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於明年1月1日正式啟動實施。此外，人行副行長陸磊在《金融時報》上撰文指出，有關行動方案從機制上明確了數字人民幣將從數字現金時代邁入數字存款貨幣（Digital Deposit Money）時代。
累計交易金額達16.7萬億
數據顯示，截至今年11月底，數字人民幣累計處理交易34.8億筆，累計交易金額16.7萬億元；通過數字人民幣App開立個人錢包2.3億個，數字人民幣單位錢包已開立1,884萬個。多邊央行數字貨幣橋（mBridge）累計處理跨境支付業務4,047筆，累計交易金額折合3,872億元人民幣，其中數字人民幣在各幣種交易額佔比約95.3%。
陸磊表示，未來的數字人民幣是中央銀行提供技術支持保障並實施監管、具有商業銀行負債屬性，以賬戶為基礎、兼容分布式賬本技術特點，在金融體系內發行、流通的現代化數字支付和流通手段，具備貨幣價值尺度、價值儲藏、跨境支付職能。
規範數字人民幣計量框架
另外，有關行動方案規範了數字人民幣計量框架，將銀行類數字人民幣業務運營機構的數字人民幣納入準備金制度框架管理，其開立的數字人民幣錢包餘額統一計入存款準備金交存基數。參與數字人民幣運營的非銀行支付機構實施100%的數字人民幣保證金。數字人民幣錢包餘額按照流動性分別計入相應貨幣層次。
陸磊表示，上述制度安排在「雙層架構」基礎上，明確了客戶在商業銀行錢包中的數字人民幣是以賬戶為基礎的商業銀行負債，標誌着數字人民幣由現金型1.0版進入存款貨幣型數字人民幣2.0版。
陸磊又提到，數字人民幣研發試點不是另起爐灶，而是依托銀行賬戶作為支付基本單元的成熟管理優勢。
