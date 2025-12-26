2025年數字資產從邊緣走向主流 穩定幣條例成關鍵 「監管和創新」仍需平衡｜2025年回顧

近年數字資產一直是市場火熱又神秘的議題，不少投資者都處於想靠近卻不敢輕易涉足的狀態，但2025年最顯著變化之一，便是「虛擬資產」更名為「數字資產」，不僅載入《香港數字資產發展政策宣言2.0》的官方表述，更滲透到業界與公眾認知各個層面，象徵行業從邊緣走向主流。回望這一年，政府6月公佈《穩定幣條例》以來，掀起申請牌照熱潮及廣泛討論，包括希望從而減少對SWIFT系統依賴、降低跨境支付成本、RWA代幣化與傳統金融的跨界融合，以至相關私隱風險與監管，也開始闖入公眾視野。雖然香港憑藉獨特優勢在數字資產行業快速突圍，但在監管平衡和公眾教育上，仍面臨需不斷破解的課題。

本港政府自2022年發表首份《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，打破行業發展的政策壁壘；翌年6月虛擬資產交易平台發牌制度生效；近兩年已發行3批代幣化綠色債券；再到今年6月發佈《香港數字資產發展政策宣言2.0》及確立「LEAP」框架；以至《穩定幣條例》於8月1日正式生效，均反映政商各界全力推動香港建設成全球數字資產中心。

港具備難以複製綜合優勢

目前全球加密貨幣市值超越3萬億美元，而香港在加密貨幣市場發展上，具備其他金融中心難以複製的綜合優勢。在基礎設施上，成熟的持牌銀行體系、與國際接軌的律師、會計及仲裁服務，為數字資產提供專業支撐；其次，低稅制、無資本增值稅及專門的加密稅，大幅降低了行業經營成本，成為吸引國際資本的重要籌碼；同時，香港連接內地和國際的地理優勢，亦是連接資本的雙向門戶。

此外，數碼港、科學園等Web3企業的早期培育，以及大學與科研機構的技術支持，構建了兼具創新活力與專業底蘊的產業生態。截至今年3月，財庫局指數碼港及科學園共有超過530間Web 3及金融科技企業，為本地及海內外人才提供發展機遇。在市場層面上，虛擬資產現貨ETF增至11隻，至11月底總市值約54.7億元，按年增33%，雖然初期交易量一般，但機構資金逐步流入，顯示市場接受度正在提升。

數字資產漸與實體經濟融合

今年8月《穩定幣條例》正式生效，更是今年的關鍵點。金管局表示，截至9月底，共收到36家機構提交的穩定幣牌照申請，包括銀行、科技企業、證券或資產管理或投資公司、電商、支付機構、初創或Web3企業等，反映不僅傳統金融人士向數字資產領域轉型，跨行業人士也紛紛探索Web3領域的入局機會。香港財經事務及庫務局局長許正宇早前預計，將於明年初發放部份穩定幣牌照。

基於數字資產相較於傳統金融，在成本、速度與透明度上優勢顯著，數字資產與實體經濟融合的想象空間也隨之打開。

與此同時，基於數字資產相較於傳統金融，在成本、速度與透明度上優勢顯著，數字資產與實體經濟融合的想象空間也隨之打開。一方面，基於區塊鏈技術的穩定幣即時低成本轉賬，可適用於供應鏈融資與貿易結算，惠及中小企業，並催生更多跨境支付、零售支付等跨境應用；另一方面，RWA能實現資產碎片化，原本1億元的商業物業經代幣化拆分後，普通人只需數百元即可參與投資，既激活傳統資產流動性，又實現金融普惠。目前香港市場上的RWA產品已涵蓋奢侈品、房地產、貴金屬、可再生能源等領域，並正積極拓展至藝術品、知識產權、碳權等多元類別。

投資者教育與保護亟待強化

然而，熱鬧的市場背後，香港數字資產領域仍面臨挑戰。此前JPEX事件的慘痛教訓，已充分暴露缺乏監管的市場風險，雖然監管環境有所改善，但類似隱患仍未根除，因此業界普遍認為完善監管確實是迫在眉睫。不過，數字資產的去中心化屬性，與中心化平台監管存在天然邏輯分歧，儘管將去中心化資產納入規管框架有助於風險防控，但業界憂慮過度嚴苛的監管可能扼殺行業活力，驅使資金流向相對寬鬆的地區，因此如何在監管和鼓勵創新中取得平衡仍需思考。

此外，投資者教育與保護同樣亟待強化。公眾對數字資產的認知仍偏向「投機工具」，而非實體經濟助力；且數字資產底層風險差異顯著，當前多數數字資產產品仍局限於高淨值投資者圈子，難以惠及大眾；而對於散戶投資者而言，為追求更高流動性轉向海外資產，更面臨更大安全風險。

香港的數字資產探索之路仍在前行，既有政策先行、基礎紮實、市場活躍的先天優勢，也面臨監管難平衡、教育不足的現實挑戰，但相信只要堅持以開放姿態持續優化生態，必將向「全球數字資產創新中心」目標更邁進一步。

