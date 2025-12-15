中國數字金融鐵幕與突圍：穩定幣禁令背後全球貨幣博弈與實體戰略｜陳新燊

上周12月8號，星島日報及國內星島環球網刊發的《比特幣告別刻舟求劍》一文，在國內外讀者中又引發了關於中國監管政策持久性與邏輯性的激烈討論。核心疑問始終縈繞不去：在西方通過穩定幣加速「美元鏈上化」的浪潮下，中國為何堅持對虛擬貨幣——特別是美元掛鈎穩定幣及現實世界資產代幣化（RWA）——實施最嚴厲的「鐵幕」政策？與此同時，作為中國金融開放窗口的香港，其Web3敘事又該如何在內地的強監管環境中尋找新的戰略錨點？

相關文章：比特幣告別刻舟求劍：再論太陽定律與沉底悖論｜陳新燊

這些問題並非孤立的監管技術細節，而是中國在全球金融地緣政治中進行的戰略防禦與反擊。筆者認為，禁止穩定幣體現了「風險防範優先於金融創新」的戰略抉擇，其根本旨在維護貨幣主權與實體經濟的穩定性。

隨著全球數字資產總市值在2025年第四季度超過3萬億美元，中國前11個月貿易順差已突破1萬億美元大關，一場關於貨幣形態、金融主權與國際結算體系的深刻變革正步入決勝階段。

本文將從中美路徑分歧入手，剖析禁令背後的深層邏輯，探討貿易護航、數字人民幣突圍、RWA與RDA的本質差異、香港角色的重塑，並辯證分析這一模式的挑戰與長遠棋局。

一、 殊途異路：美元「數字霸權」與人民幣「數字長城」

2025年的全球金融格局中，中美在數字貨幣領域的競爭早已超越技術層面，上升為兩種哲學與戰略的根本碰撞。這不僅是監管寬嚴之別，更是對貨幣本質認知的根本分歧。

美國選擇了「公私合營、借船出海」的擴張路徑。面對去中心化技術的衝擊，美國監管層在短暫猶豫後，迅速確立了通過監管「馴服」穩定幣，從而實現「美元霸權鏈上延續」的戰略。以USDT（Tether）和USDC（USD Coin）為代表的美元錨定穩定幣，實質上已成為美聯儲貨幣政策在加密生態中的延伸。2025年數據顯示，全球穩定幣市場規模已達約3,100億美元，其中98%以上由美元穩定幣主導。這些代幣不僅是加密市場的交易媒介，在拉美、非洲和東南亞等高通脹地區，更已成為事實上的「替代法幣」。美國財政部2025年4月的《未來貨幣體系》報告直言：只要穩定幣接受美國監管（如儲備審計、反洗錢合規），它們就是強化美元全球支付主導地位的最佳工具。這是一種新型的「數字霸權」，通過技術將美元觸角延伸至傳統SWIFT難以覆蓋的毛細血管——每一個個體的手機錢包。

與之形成鮮明對比，中國選擇了「主權獨大、物理隔離」的防禦路徑。中國決策層深刻認識到，若允許民間發行錨定法幣的代幣，或允許美元穩定幣在境內自由流通，無異於放棄貨幣主權。因此，中國堅決不參與企業主導的美元鏈上體系，而是由央行獨家推出數字人民幣（e-CNY），構建獨立、技術自主、數據可控的數字金融基礎設施。

這種分歧根源於兩國金融體系的底色差異。美國高度市場化，傾向於容忍波動以換取美元的全球擴張；中國則優先考慮穩定與服務實體經濟。2025年的市場分析指出，美國路徑看似創新，實則在輸出通脹與風險（如2022年Terra崩盤的教訓）；中國路徑看似保守，實則是在構築「數字長城」，以防範外部金融風暴的傳染。e-CNY的設計初衷並非助長投機，而是為了在極端地緣政治環境下保障支付體系的連續性與安全性。這體現了中國對金融安全的戰略優先，相比美國的「包容式」監管，中國更注重主權的絕對控制。

二、 禁令的深層邏輯：守住金融安全的絕對底線

中國對穩定幣與RWA的全面禁令，絕非簡單的「一刀切」懶政，而是基於風險傳導機制的精準戰略阻斷。

這一政策旨在死守四條紅線：

1. 貨幣發行權的排他性：貨幣發行是國家主權的核心。若允許私人（尤其是境外機構）發行錨定人民幣的穩定幣，或允許美元穩定幣在境內大規模流通，相當於拱手讓渡鑄幣稅，並將部分貨幣政策傳導權移交給美聯儲。

美國外交關系委員會2025年報告稱，美元穩定幣已成為新興市場的「特洛伊木馬」。土耳其、阿根廷民眾大量持有USDT避險，加劇了本幣貶值的惡性循環。盡管這是本幣通脹、外儲不足導致的被動需求，但在客觀上構成了「數字殖民」。

2025年11月，人民銀行多部委會議再次強調：穩定幣本質是私人信用的貨幣化，直接挑戰央行的壟斷地位。一旦規模化，利率政策與貨幣供應調控將面臨失效，形成可怕的「政策失靈」。

2.封堵資本外逃的「隱形高速公路」：穩定幣具備匿名、無國界、7×24小時交易的特性，這與中國現行的資本賬戶管制存在根本衝突。傳統跨境資金流動需經嚴格審批，而加密世界可實現秒級轉移巨額資產。Chainalysis 2025指數顯示，在資本管制國家，穩定幣交易中30%以上具有明顯的外逃特徵。若不切斷法幣與穩定幣的兌換通道，外匯儲備將面臨巨額流失風險。因此，2025年11月的禁令進一步強化了對OTC（場外交易）的打擊，旨在徹底堵死這一「後門」。

3.阻斷系統性風險的傳染：私人穩定幣儲備往往缺乏透明度，極易引發擠兌。2022年算法穩定幣的崩盤、2023年矽谷銀行危機均證明，加密市場的波動極易向傳統金融體系傳導。若中國銀行業資金涉足其中，一旦市場崩盤，風險將穿透資產負債表，引發系統性危機。隔離高風險資產，是防患於未然的前瞻性策略。

4.嚴防「影子銀行2.0」：RWA在西方被視為創新，在中國監管眼中卻是繞過證券審核、涉嫌非法集資的工具。將房產、債權代幣化極易重演P2P時代的亂象——資產造假、估值虛高、資金錯配。2025年底，七家金融協會聯合發布警告，明確將RWA定性為非法金融活動，態度堅決。

三、 貿易護航：匯率穩定是實體經濟的生命線

作為全球最大的貨物貿易國，中國2024年出口額達3.6萬億美元，2025年前11個月順差更是超過1萬億美元。對於如此龐大的實體經濟而言，匯率的穩定遠比金融資產的流動性更為重要。這正是禁令背後的另一大核心動因——護航國際貿易與匯率。

根據經典的經濟學「不可能三角」理論：貨幣政策獨立性、匯率穩定、資本自由流動三者不可兼得。美國選擇了獨立性與流動性，導致美元匯率市場化波動劇烈；中國選擇了貨幣獨立性與匯率穩定性，因此必須嚴管資本自由流動。

穩定幣試圖通過技術手段打破這「不可能三角」，強行開闢資本流動的「暗道」。若USDT/USDC在境內大規模流通，熱錢將能瞬時進出，導致人民幣匯率出現無序波動。對於利潤微薄的出口製造業而言，匯率一日之內5%的劇烈波動將是毀滅性的打擊，導致企業報價難、接單難，甚至引發產業鏈斷裂。國家禁令不是為了扼殺創新，而是為了保護作為國家立身之本的制造業和出口貿易。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定是國策。

四、 數字人民幣：從「備胎」到「主渠道」的戰略進擊

堵死民間穩定幣的「偏門」，是為了給「國家隊」e-CNY騰出空間，打開安全可控的「正門」。e-CNY不僅是電子支付工具，更是央行發行的法定數字貨幣，具有最高的法律效力與安全性。截至2025年，累計交易額已超過7.3萬億人民幣。更關鍵的是，e-CNY已成為構建獨立跨境支付體系的核心抓手。

通過mBridge（多邊央行數字貨幣橋）項目，e-CNY展現了巨大潛力。該項目由中國、泰國、阿聯酋、香港等多地央行聯合開發，利用分布式賬本技術實現跨境支付的「秒級到賬」與「點對點結算」，成功繞過SWIFT體系，大幅降低了交易成本。BIS（國際清算銀行）測算顯示，mBridge的成本比SWIFT低50%至70%。2025年，隨著mBridge進入下一階段商業化應用，它為「一帶一路」沿線國家的貿易結算提供了不依賴美元的新選擇。

不同於USDT的完全匿名，e-CNY強調「可控匿名」與KYC/AML（反洗錢/反恐融資）合規。每筆跨境交易均可追溯，確保資金服務於真實貿易而非洗錢外逃。這種設計受到了維護主權國家的廣泛歡迎。福布斯2025年評論指出，e-CNY的雙層架構（央行發行、商行分發）有效平衡了控制與活力。隨著國際化進程加速，中國正在構築一個與美元體系平行的數字生態，這才是對美元霸權的實質性挑戰。

五、 冰火兩重天：RWA退場與RDA崛起

在中國監管的棋局中，「幣」與「鏈」被嚴格區分，「虛」與「實」更是涇渭分明：RWA（現實世界資產代幣化）全面遇冷，而RDA（真實數據資產化）則迎來了政策春天。

RWA因其證券化與槓桿本質而被禁。將房產、美債代幣化，核心邏輯是創造投機標的。2025年12月，多部門再次定性RWA為非法金融活動。監管層認為，RWA吸納社會資金進入炒作領域，增加了系統的脆弱性，與國家「去槓桿、防風險」的大政方針相悖。中國並非排斥RWA背後的技術，而是排斥其金融投機屬性。

相反，RDA（Real Data Assets）的崛起標誌著區塊鏈應用的「脫虛向實」。 RDA將數據視為關鍵生產要素，利用區塊鏈技術進行確權、存證與交易，從而釋放數據價值。例如，製造企業的供應鏈數據經確權後形成RDA，可直接向銀行申請融資，資金精準流向生產環節。2025年上半年，上海數據交易所交易額已突破30億元，全年預計更高。分析指出，RDA有效解決了數據「確權難、定價難、互信難」的痛點，真正賦能實體經濟。從「炒幣」轉向「挖掘數據價值」，體現了中國發展數字經濟的獨特智慧：在打壓加密貨幣的同時，卻在大力發展區塊鏈技術和數據交易所。

六、 香港的重塑：從「避風港」到「轉換器」

在內地監管風暴的背景下，香港的Web3定位也經歷了深刻重塑。市場曾一度期盼香港能成為繞過內地監管的「避風港」，通過穩定幣沙盒搶佔加密高地。然而，隨著2025年8月1日《穩定幣條例》的生效以及內地監管立場的明確，這一幻想徹底破滅。

香港不可能成為與內地底線相悖的「法外之地」。36家沙盒申請機構中，多數因合規能力不足或缺乏內地應用場景支撐而陷入停滯。中資巨頭如螞蟻、京東在港布局Web3時也顯得格外謹慎。

但這並非終結，而是升維。香港的角色正從單純的虛擬資產交易中心，轉型為連接e-CNY與全球金融體系的「超級轉換器」。在「一國兩制」框架下，香港一方面接軌國際規則，探索合規的數字資產業務；另一方面深度融入央行戰略，成為e-CNY國際化的橋頭堡。未來的機遇不在於發行港元穩定幣與USDT爭利，而在於利用mBridge平台，結合e-CNY與離岸人民幣優勢，服務全球貿易。香港將成為全球資金進出中國數字經濟的「氣閥」——既能有效隔離風險，又能保留必要的通道。這種「雙軌制」（內地嚴禁加密、香港試點防回流）是開放與安全之間的最佳平衡。

七、 辯證思考：中國模式的挑戰與代價

盡管中國構建的這套防禦體系邏輯嚴密，但在實際執行與長遠發展中，仍面臨客觀挑戰，需保持清醒認知：

1.市場自發力量的韌性：盡管頂層設計嚴密，但我們不能低估民間對USDT等穩定幣的剛性需求（如跨境電商結算、資產保值等）。單純的「堵」在技術上極難完全實現，地下錢莊的數字化可能會長期存在，在現實中，即使有嚴厲禁令，USDT在灰產、跨境電商甚至普通儲值中的滲透率依然極高。監管的「貓鼠遊戲」是極度複雜和艱難，這將持續考驗執法部門的智慧與能力。

2.路徑依賴的突破難度：e-CNY和mBridge雖然技術先進，但國際貨幣體系的慣性（Network Effect）極強。美元的地位不僅僅靠技術，還靠軍事、法律和消費市場。僅靠支付技術的成本優勢（降低50%-70%）是否足以撼動美元的根基，仍需時間檢驗。

3.創新的潛在代價：嚴厲的「鐵幕」政策雖然最大限度地保證了金融安全，代價可能是人才流失和技術斷層，但總體是值得的。然而，Web3領域的原生創新（如DeFi的自動化做市商機制、DAO的治理結構）不僅僅是投機，也包含著金融效率的革命。小心完全的物理隔離可能會導致中國在下一代互聯網底層協議制定中失去話語權，

這些挑戰與代價必須正視，但筆者認為並不會動搖國家戰略方向，只能影響其決定節奏與方式。

結語：大國博弈下的長遠棋局

在美元霸權與數字技術深度交織的時代，貨幣戰爭的戰場已從印鈔機轉移至代碼與區塊鏈。中國對穩定幣與RWA的禁令，絕非一時衝動，而是深思熟慮後的戰略定錨。在這個地緣政治充滿不確定性、金融工具日益武器化的世界，中國保持著高度清醒：金融安全是國家基石，貨幣主權不可讓渡。

國家不缺區塊鏈技術的儲備，也不缺對效率的追求，但拒絕以犧牲穩定、讓渡主權為代價的「偽金融創新」。當e-CNY通過mBridge在「一帶一路」沿線暢行無阻，當萬億級的RDA驅動實體產業升級，當外貿企業不再受制於匯率的劇烈波動時，歷史將證明：今日看似嚴酷的「鐵幕」監管，實則是明日行穩致遠的堅實基石。

這場博弈，中國下的是一盤宏大棋局。不爭一時之得失，不圖一幣之漲跌，而是致力於構築一個獨立自主、服務實體的數字金融新秩序。

最後忠告：市場參與者切勿幻想國家會允許RWA繞過證券法監管。更不要幻想中國會走美國的「公私合營」之路，

本系列關於加密金融的探討至此收尾。我們的目光將回歸金融實體經濟與大國戰略。下期見。

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問