大行唱好比特幣 上望17萬美元大升八成 貝萊德揭主權基金大舉撈底

比特幣價格自10月創下的12.6萬美元歷史高位後急回，日前一度跌穿8.5萬美元，自高位挫逾三成，近日則重新站穩於9萬美元上方。摩根大通發表報告指唱好，表示若按黃金估值方式計算，比特幣價格在未來6至12個月可升至17萬美元，意味潛在升幅逾八成。

摩通指，若比特幣按黃金估值方式計，「理論價格」可達17萬美元。

摩根大通全球市場策略師Nikolaos Panigirtzoglou在最新報告中指出，近期市場對比特幣前景的擔憂可能過度悲觀。該行指，比特幣的走勢應類似於黃金，這在今年4月尤為顯著突出，當時市場對關稅戰重燃的憂慮，導致美股出現恐慌性拋售，資金流入被稱為「數碼黃金」的比特幣及其他加密貨幣。摩通指，若比特幣按黃金估值方式計算，「理論價格」可達17萬美元。

不必過份擔憂Strategy拋售

摩通續指，有兩個關鍵因素支持比特幣價格，首先是該行認為市場不必過份擔憂Strategy（MSTR）拋售比特幣，因該公司已籌集14億美元現金儲備，足以支付未來兩年的股息和利息支出，降低了強制拋售加密資產的可能性。

Strategy首席執行官Phong Le早前表示，如果其市場淨值倍數（mNAV，即公司市值/加密資產淨值）跌破1，該公司可能會出售其比特幣。據Strategy網站公佈，最新mNAV為1.17。摩通報道指，如果mNAV比率可保持在1以上，將令市場安心。

比特幣生產成本約9萬美元

至於市場關注，指數公司MSCI明年1月會否將Strategy剔出指數，摩通認為市場似乎已消化這個消息。相反，若MSCI保留Strategy於指數內，比特幣和Strategy股票可能會強勁反彈。摩通又估算比特幣當前生產成本約為9萬美元，低於11月中旬估計的9.4萬美元，故相信9萬美元為軟底部(soft floor)。

主權基金8萬美元大舉入貨

對加密貨幣而言，另一個利好消息是大型投資者入市。據報貝萊德（BlackRock）首席執行官Larry Fink近日出席一個活動時透露，全球多家主權財富基金正利用比特幣回調機會加碼佈局，「我們看到越來越多合法且長期持有的投資者進入市場」。指多間主權基金在12萬、10萬美元的價位上逐步增持，又稱他們在比特幣8萬美元水平大舉入貨。

比特幣過往牛轉熊，往往較歷史高點下跌70%至80%，有投資者擔心今浪未跌完。

往績最多跌八成 市場憂未跌完

雖然比特幣近期已從低點回升，不少投資者仍擔憂更大調整仍在後頭，因為從歷史數據分析，當加密幣牛市結束並進入「寒冬」時，比特幣往往會較歷史高點下跌70%至80%。目前比特幣從10月約12.6萬美元的歷史高點最多下跌約36%，距離傳統跌市時的谷底尚有距離。

Token Bay Capital創始人Lucy Gazmararian分析指出，10月的大規模「爆倉潮」是加密貨幣歷史上最大的爆倉事件，「恰逢市場擔憂我們正接近牛市尾聲的時期...所以這增加了市場上的恐懼水平。」



