Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

人行開會打擊虛擬貨幣 稱穩定幣存洗錢、詐騙及走資等非法活動風險

區塊鏈
更新時間：09:34 2025-11-30 HKT
發佈時間：09:34 2025-11-30 HKT

中國人民銀行近日召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議，提到穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。

會議指出，近年各單位按照2021年人行等十部門聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》要求，堅決打擊虛擬貨幣交易炒作，整頓虛擬貨幣亂象，取得明顯成效。不過，近期受多種因素影響，虛擬貨幣投機炒作有所抬頭，相關違法犯罪活動時有發生，風險防控面臨新形勢、新挑戰。

不具與法定貨幣等同法律地位

會議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。

會議要求，各單位要把防控風險作為金融工作的永恒主題，繼續堅持對虛擬貨幣的禁止性政策，持續打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。各單位要深化協同配合，完善監管政策和法律依據，聚焦信息流、資金流等重點環節，加強信息共享，進一步提升監測能力，嚴厲打擊違法犯罪活動，保護人民群眾財產安全，維護經濟金融秩序穩定。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜128死83傷 150人未能聯絡 一男涉意圖煽動被捕
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜網上設關注組發起聯署 男子涉借火災意圖煽動 遭警方國安處拘捕
大埔宏福苑五級火｜網上設關注組發起聯署 男子涉借火災意圖煽動 遭警方國安處拘捕
突發
11小時前
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃神情哀傷夏韶聲籲永不放棄 惹哭戴祖儀羅毓儀
《善心滿東華》過百藝人默哀1分鐘 汪明荃胡楓神傷哀傷 《永不放棄》惹哭戴祖儀羅毓儀
影視圈
12小時前
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
MAMA 2025丨周潤發白髮黑裝壓軸現身 三語請觀眾起立 哽咽盼全場悼念火災死難者
影視圈
12小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣租客疑遭業主冒領災民資助 麥美娟解話：業主或租戶均符合資格申請
大埔宏福苑五級火｜租客控訴疑遭業主冒領災民資助 麥美娟澄清：業主或租戶均符合資格申請
社會
16小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
23小時前