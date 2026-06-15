NBA總決賽｜東方亮完西方亮？「紐約大鯊魚」與「上海紐約人」神同步封王！

紐約人昨日打破53年魔咒，威風凜凜地捧走NBA總冠軍！而遠在地球另一邊的中國男子籃球職業聯賽（CBA），上海大鯊魚亦在日前終結了24年的錦標荒，強勢登頂。這兩支原本風馬牛不相及的球隊，竟然因為一連串的「神級巧合」，被眼利的網民戲稱為「紐約大鯊魚」和「上海紐約人」，究竟他們有多似？

首先，兩隊都是創造歷史的「雙冠王」！紐約人今季先拔頭籌拿下季中舉行的NBA盃，再一鼓作氣贏下總冠軍，成為NBA史上首支達成此創舉的球隊；無獨有偶，上海大鯊魚竟完美複製了這條「奪冠方程式」，一口氣包攬了CBA史上首屆季中俱樂部盃及總冠軍。更誇張的是，兩隊連總決賽的賽果都彷彿「夾過度過」，雙雙以4:1的總比數擊敗對手，齊齊以「紳士橫掃」的霸氣姿態捧起最高榮譽！

除了獎盃拿到手軟兼比數神同步，兩隊的「背景」也出奇地相似。紐約與上海同屬世界上數一數二的超級大都會，絕對是名副其實的「大城市球隊」。而且，兩軍近年在擴軍方面同樣毫不手軟，豪氣投入大量資金招兵買馬，經歷過陣痛期後，今季終於迎來大豐收。

不過，最令球迷津津樂道、直呼「神同步」的巧合，莫過於兩隊的波衫配色——竟然同樣是極具標誌性的橙色與藍色！俗語有云「東方不亮西方亮」，但今次這兩支球隊卻上演了一齣「東方亮，西方也亮」的好戲！看來，這股橫跨太平洋的「橙藍雙冠」旋風，絕對是今個籃球賽季最有趣的一段佳話！